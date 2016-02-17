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أمانة جدة: الاثنين القادم نهاية مدة تسجيل مهن الطوائف

من خلال التقديم الإلكتروني عن طريق بوابة الأمانة الرقمية

حددت أمانة محافظة جدة نهاية مدة التسجيل لاختيار رئيس ونائب رئيس لطوائف 22 مهنة، الاثنين القادم، عبر التقديم الإلكتروني من خلال بوابة الأمانة الرقمية.

وشملت القائمة التي أعلن عنها في وقت سابق، طائفة دلالي أسواق الفحم والحطب، ومهنة الجواهرجية، وطائفة مهنة أسواق الجزارة، وطائفة مهنة الصاغة، وطائفة مهنة الخياطين، وطائفة مهنة محالّ المفاتيح، وطائفة مهنة الفرانين، وطائفة مهنة السُبَحية، وطائفة مهنة قُصور الأفراح، ومهنة الحلوانية ومحالّ الحلويات، وطائفة مهنة عربات الطعام، ومهنة دلالي أسواق الطيور الداجنة، وطائفة مهنة ورش الحدادة، وطائفة مهنة ورش النجارة، وطائفة مهنة دلالي أسواق الأنعام، وطائفة مهنة الصيادين ودلالي أسواق الأسماك بثول، وطائفة مهنة دلالي أسواق الإبل، وطائفة مهنة محالّ السِكْراب، وطائفة مهنة محالّ الطباخين، وطائفة مهنة محالّ بيع العسل، وطائفة مهنة قوارب النُزهة والدبابات البحرية، وطائفة ورش مراكز صيانة السيارات.

وأوضح المدير العام لخدمة المجتمع بأمانة جدة ماجد عمر السلمي، أن شروط التقدم لقائمة الناخبين أن يكون المرشح سعوديًا وممارسًا لنشاط المهنة أو الطائفة بمدة لا تقل عن عام، وأن يُرفِق صحيفة سوابق جنائية صادرة عن شرطة محافظة جدة، وملمًا بالقراءة والكتابة، وأن يُرفق تقريرًا طبيًا عن حالته الصحية.

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أمانة جدة: الاثنين القادم نهاية مدة تسجيل مهن الطوائف
سبق

حددت أمانة محافظة جدة نهاية مدة التسجيل لاختيار رئيس ونائب رئيس لطوائف 22 مهنة، الاثنين القادم، عبر التقديم الإلكتروني من خلال بوابة الأمانة الرقمية.

وشملت القائمة التي أعلن عنها في وقت سابق، طائفة دلالي أسواق الفحم والحطب، ومهنة الجواهرجية، وطائفة مهنة أسواق الجزارة، وطائفة مهنة الصاغة، وطائفة مهنة الخياطين، وطائفة مهنة محالّ المفاتيح، وطائفة مهنة الفرانين، وطائفة مهنة السُبَحية، وطائفة مهنة قُصور الأفراح، ومهنة الحلوانية ومحالّ الحلويات، وطائفة مهنة عربات الطعام، ومهنة دلالي أسواق الطيور الداجنة، وطائفة مهنة ورش الحدادة، وطائفة مهنة ورش النجارة، وطائفة مهنة دلالي أسواق الأنعام، وطائفة مهنة الصيادين ودلالي أسواق الأسماك بثول، وطائفة مهنة دلالي أسواق الإبل، وطائفة مهنة محالّ السِكْراب، وطائفة مهنة محالّ الطباخين، وطائفة مهنة محالّ بيع العسل، وطائفة مهنة قوارب النُزهة والدبابات البحرية، وطائفة ورش مراكز صيانة السيارات.

وأوضح المدير العام لخدمة المجتمع بأمانة جدة ماجد عمر السلمي، أن شروط التقدم لقائمة الناخبين أن يكون المرشح سعوديًا وممارسًا لنشاط المهنة أو الطائفة بمدة لا تقل عن عام، وأن يُرفِق صحيفة سوابق جنائية صادرة عن شرطة محافظة جدة، وملمًا بالقراءة والكتابة، وأن يُرفق تقريرًا طبيًا عن حالته الصحية.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
04:33 PM

أمانة جدة: الاثنين القادم نهاية مدة تسجيل مهن الطوائف

من خلال التقديم الإلكتروني عن طريق بوابة الأمانة الرقمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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حددت أمانة محافظة جدة نهاية مدة التسجيل لاختيار رئيس ونائب رئيس لطوائف 22 مهنة، الاثنين القادم، عبر التقديم الإلكتروني من خلال بوابة الأمانة الرقمية.

وشملت القائمة التي أعلن عنها في وقت سابق، طائفة دلالي أسواق الفحم والحطب، ومهنة الجواهرجية، وطائفة مهنة أسواق الجزارة، وطائفة مهنة الصاغة، وطائفة مهنة الخياطين، وطائفة مهنة محالّ المفاتيح، وطائفة مهنة الفرانين، وطائفة مهنة السُبَحية، وطائفة مهنة قُصور الأفراح، ومهنة الحلوانية ومحالّ الحلويات، وطائفة مهنة عربات الطعام، ومهنة دلالي أسواق الطيور الداجنة، وطائفة مهنة ورش الحدادة، وطائفة مهنة ورش النجارة، وطائفة مهنة دلالي أسواق الأنعام، وطائفة مهنة الصيادين ودلالي أسواق الأسماك بثول، وطائفة مهنة دلالي أسواق الإبل، وطائفة مهنة محالّ السِكْراب، وطائفة مهنة محالّ الطباخين، وطائفة مهنة محالّ بيع العسل، وطائفة مهنة قوارب النُزهة والدبابات البحرية، وطائفة ورش مراكز صيانة السيارات.

وأوضح المدير العام لخدمة المجتمع بأمانة جدة ماجد عمر السلمي، أن شروط التقدم لقائمة الناخبين أن يكون المرشح سعوديًا وممارسًا لنشاط المهنة أو الطائفة بمدة لا تقل عن عام، وأن يُرفِق صحيفة سوابق جنائية صادرة عن شرطة محافظة جدة، وملمًا بالقراءة والكتابة، وأن يُرفق تقريرًا طبيًا عن حالته الصحية.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,117
142 مليون ..

142 مليون ..

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201,250 سيارة ..

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