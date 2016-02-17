وأوضح المدير العام لخدمة المجتمع بأمانة جدة ماجد عمر السلمي، أن شروط التقدم لقائمة الناخبين أن يكون المرشح سعوديًا وممارسًا لنشاط المهنة أو الطائفة بمدة لا تقل عن عام، وأن يُرفِق صحيفة سوابق جنائية صادرة عن شرطة محافظة جدة، وملمًا بالقراءة والكتابة، وأن يُرفق تقريرًا طبيًا عن حالته الصحية.
وأوضح المدير العام لخدمة المجتمع بأمانة جدة ماجد عمر السلمي، أن شروط التقدم لقائمة الناخبين أن يكون المرشح سعوديًا وممارسًا لنشاط المهنة أو الطائفة بمدة لا تقل عن عام، وأن يُرفِق صحيفة سوابق جنائية صادرة عن شرطة محافظة جدة، وملمًا بالقراءة والكتابة، وأن يُرفق تقريرًا طبيًا عن حالته الصحية.
17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
04:33 PM
أمانة جدة: الاثنين القادم نهاية مدة تسجيل مهن الطوائف
من خلال التقديم الإلكتروني عن طريق بوابة الأمانة الرقمية
وأوضح المدير العام لخدمة المجتمع بأمانة جدة ماجد عمر السلمي، أن شروط التقدم لقائمة الناخبين أن يكون المرشح سعوديًا وممارسًا لنشاط المهنة أو الطائفة بمدة لا تقل عن عام، وأن يُرفِق صحيفة سوابق جنائية صادرة عن شرطة محافظة جدة، وملمًا بالقراءة والكتابة، وأن يُرفق تقريرًا طبيًا عن حالته الصحية.