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رفع دعوى قضائية جديدة ضد "ترامب" على خلفية اقتحام الكونجرس

تشمل جماعتَي "براوند بويز" و"أواث كيبر"

تقدّم رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأمريكي، الديمقراطي بيني تومسون، برفع دعوى قضائية جديدة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومحاميه رودي جولياني، بتهمة "انتهاك قانون كو كلوكس كلان لعام 1871"، الذي يحظر أي إجراءات تهدف إلى منع الكونجرس من القيام بواجباته.

وبحسب ما نقلته "الشرق" عن شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، فإن الدعوى تشمل جماعتي "براوند بويز" و"أواث كيبر"؛ بسبب هجوم أنصار "ترامب" على مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي، لمنع الكونجرس من التصويت على نتائج الانتخابات الرئاسية.

مجلس النواب الأمريكي

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رفع دعوى قضائية جديدة ضد "ترامب" على خلفية اقتحام الكونجرس
سبق

تقدّم رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأمريكي، الديمقراطي بيني تومسون، برفع دعوى قضائية جديدة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومحاميه رودي جولياني، بتهمة "انتهاك قانون كو كلوكس كلان لعام 1871"، الذي يحظر أي إجراءات تهدف إلى منع الكونجرس من القيام بواجباته.

وبحسب ما نقلته "الشرق" عن شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، فإن الدعوى تشمل جماعتي "براوند بويز" و"أواث كيبر"؛ بسبب هجوم أنصار "ترامب" على مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي، لمنع الكونجرس من التصويت على نتائج الانتخابات الرئاسية.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
07:36 PM

رفع دعوى قضائية جديدة ضد "ترامب" على خلفية اقتحام الكونجرس

تشمل جماعتَي "براوند بويز" و"أواث كيبر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقدّم رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأمريكي، الديمقراطي بيني تومسون، برفع دعوى قضائية جديدة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومحاميه رودي جولياني، بتهمة "انتهاك قانون كو كلوكس كلان لعام 1871"، الذي يحظر أي إجراءات تهدف إلى منع الكونجرس من القيام بواجباته.

وبحسب ما نقلته "الشرق" عن شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، فإن الدعوى تشمل جماعتي "براوند بويز" و"أواث كيبر"؛ بسبب هجوم أنصار "ترامب" على مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي، لمنع الكونجرس من التصويت على نتائج الانتخابات الرئاسية.

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