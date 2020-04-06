شرطة مكة: وفاة رجل مرور تعرَّض للدهس من مركبة امتنع سائقها عن التوقُّف

عند إحدى النقاط الأمنية بطريق الحرمَيْن بجدة.. وتم القبض على الجاني

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، بأنه أثناء قيام دورية مرورية مساء أمس الأحد بمهامها في إحدى النقاط الأمنية بطريق الحرمين شرق محافظة جدة تعرَّض أحد رجال المرور للدهس من مركبة، امتنع سائقها عن الامتثال لتعليمات رجل المرور بالتوقُّف مواصلاً سيره بسرعة عالية؛ ما أدى لوفاة رجل الأمن -رحمه الله-.

وقد تم القبض على سائق المركبة المخالفة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وإيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.