شرطة مكة: وفاة رجل مرور تعرَّض للدهس من مركبة امتنع سائقها عن التوقُّف

شرطة مكة: وفاة رجل مرور تعرَّض للدهس من مركبة امتنع سائقها عن التوقُّف
عند إحدى النقاط الأمنية بطريق الحرمَيْن بجدة.. وتم القبض على الجاني
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، بأنه أثناء قيام دورية مرورية مساء أمس الأحد بمهامها في إحدى النقاط الأمنية بطريق الحرمين شرق محافظة جدة تعرَّض أحد رجال المرور للدهس من مركبة، امتنع سائقها عن الامتثال لتعليمات رجل المرور بالتوقُّف مواصلاً سيره بسرعة عالية؛ ما أدى لوفاة رجل الأمن -رحمه الله-.
وقد تم القبض على سائق المركبة المخالفة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وإيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
شرطة مكة: وفاة رجل مرور تعرَّض للدهس من مركبة امتنع سائقها عن التوقُّف
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-04-06
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، بأنه أثناء قيام دورية مرورية مساء أمس الأحد بمهامها في إحدى النقاط الأمنية بطريق الحرمين شرق محافظة جدة تعرَّض أحد رجال المرور للدهس من مركبة، امتنع سائقها عن الامتثال لتعليمات رجل المرور بالتوقُّف مواصلاً سيره بسرعة عالية؛ ما أدى لوفاة رجل الأمن -رحمه الله-.
وقد تم القبض على سائق المركبة المخالفة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وإيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
02:08 AM
اخر تعديل
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
02:34 AM
شرطة مكة: وفاة رجل مرور تعرَّض للدهس من مركبة امتنع سائقها عن التوقُّف
عند إحدى النقاط الأمنية بطريق الحرمَيْن بجدة.. وتم القبض على الجاني
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، بأنه أثناء قيام دورية مرورية مساء أمس الأحد بمهامها في إحدى النقاط الأمنية بطريق الحرمين شرق محافظة جدة تعرَّض أحد رجال المرور للدهس من مركبة، امتنع سائقها عن الامتثال لتعليمات رجل المرور بالتوقُّف مواصلاً سيره بسرعة عالية؛ ما أدى لوفاة رجل الأمن -رحمه الله-.
وقد تم القبض على سائق المركبة المخالفة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وإيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.