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إصابات كورونا عربيًّا: لبنان 2705.. المغرب 740.. الجزائر 127

سجّلت لبنان 2705 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 494633 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان أمس بأن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 402279، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6630 حالة بعد تسجيل 38 حالة وفاة.

وسجّلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 740 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 501688.

وأشارت وزارة الصحة المغربية في بيان لها أمس إلى أنها سجلت 6 وفيات بالفيروس؛ ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 8891، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 488015.

كما سجّلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 118.378.

وأفاد المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار أمس بتسجيل ثلاث وفيات؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3126، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 82.493.

فيروس كورونا الجديد

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إصابات كورونا عربيًّا: لبنان 2705.. المغرب 740.. الجزائر 127
سبق

سجّلت لبنان 2705 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 494633 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان أمس بأن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 402279، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6630 حالة بعد تسجيل 38 حالة وفاة.

وسجّلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 740 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 501688.

وأشارت وزارة الصحة المغربية في بيان لها أمس إلى أنها سجلت 6 وفيات بالفيروس؛ ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 8891، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 488015.

كما سجّلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 118.378.

وأفاد المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار أمس بتسجيل ثلاث وفيات؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3126، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 82.493.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
12:33 AM
اخر تعديل
11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
12:46 AM

إصابات كورونا عربيًّا: لبنان 2705.. المغرب 740.. الجزائر 127

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت لبنان 2705 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 494633 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان أمس بأن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 402279، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6630 حالة بعد تسجيل 38 حالة وفاة.

وسجّلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 740 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 501688.

وأشارت وزارة الصحة المغربية في بيان لها أمس إلى أنها سجلت 6 وفيات بالفيروس؛ ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 8891، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 488015.

كما سجّلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 118.378.

وأفاد المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار أمس بتسجيل ثلاث وفيات؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3126، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 82.493.

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