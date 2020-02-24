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أمير الرياض يستقبل سفير مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة

التقى عددًا من مسؤولي مؤسسة اليمامة الصحفية

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الاثنين, سفير مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، ميكيل تشيرفوني دي أورسو.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات المشتركة.

كما استقبل الأمير فيصل بن بندر، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، مدير عام مؤسسة اليمامة الصحفية، خالد العريفي، والمشرف العام على تحرير مجلة اليمامة، عبدالله حمد الصيخان، ورئيس تحرير الرياض اليوم الإلكترونية، عادل الحميدان، ونائب رئيس تحرير جريدة الرياض، هاني وفا، الذين قدموا للسلام عليه.

ورحب أمير الرياض، بالجميع، مؤكدًا على الدور الريادي للإعلام وأهمية الطرح الإعلامي المتزن, مشيرًا إلى أن للإعلام رسالة بناءة في الفكر والعمل.

وأعرب مسؤولو مؤسسة اليمامة الصحفية، عن بالغ شكرهم لأمير المنطقة، على الاستقبال والتواصل والدعم، مؤكدين أن الجميع على هدف واحد وهو خدمة الدين والوطن.

أمير الرياض سفير مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يستقبل سفير مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الاثنين, سفير مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، ميكيل تشيرفوني دي أورسو.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات المشتركة.

كما استقبل الأمير فيصل بن بندر، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، مدير عام مؤسسة اليمامة الصحفية، خالد العريفي، والمشرف العام على تحرير مجلة اليمامة، عبدالله حمد الصيخان، ورئيس تحرير الرياض اليوم الإلكترونية، عادل الحميدان، ونائب رئيس تحرير جريدة الرياض، هاني وفا، الذين قدموا للسلام عليه.

ورحب أمير الرياض، بالجميع، مؤكدًا على الدور الريادي للإعلام وأهمية الطرح الإعلامي المتزن, مشيرًا إلى أن للإعلام رسالة بناءة في الفكر والعمل.

وأعرب مسؤولو مؤسسة اليمامة الصحفية، عن بالغ شكرهم لأمير المنطقة، على الاستقبال والتواصل والدعم، مؤكدين أن الجميع على هدف واحد وهو خدمة الدين والوطن.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
04:39 PM

أمير الرياض يستقبل سفير مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة

التقى عددًا من مسؤولي مؤسسة اليمامة الصحفية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الاثنين, سفير مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، ميكيل تشيرفوني دي أورسو.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات المشتركة.

كما استقبل الأمير فيصل بن بندر، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، مدير عام مؤسسة اليمامة الصحفية، خالد العريفي، والمشرف العام على تحرير مجلة اليمامة، عبدالله حمد الصيخان، ورئيس تحرير الرياض اليوم الإلكترونية، عادل الحميدان، ونائب رئيس تحرير جريدة الرياض، هاني وفا، الذين قدموا للسلام عليه.

ورحب أمير الرياض، بالجميع، مؤكدًا على الدور الريادي للإعلام وأهمية الطرح الإعلامي المتزن, مشيرًا إلى أن للإعلام رسالة بناءة في الفكر والعمل.

وأعرب مسؤولو مؤسسة اليمامة الصحفية، عن بالغ شكرهم لأمير المنطقة، على الاستقبال والتواصل والدعم، مؤكدين أن الجميع على هدف واحد وهو خدمة الدين والوطن.

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