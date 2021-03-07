أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن برنامج إطلاق الفحص المهني، والذي يهدف إلى التحقق من امتلاك العمالة المهنية للمهارات اللازمة لإتقان المهن التي يعملون بها، وسيسهم ذلك في رفع جودة وكفاءة سوق العمل السعودي.
رسمياً.. إطلاق برنامج لفحص العمالة مهنياً لضمان إتقانهم للأعمال
سيسهم ذلك في رفع جودة وكفاءة سوق العمل السعودي
أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن برنامج إطلاق الفحص المهني، والذي يهدف إلى التحقق من امتلاك العمالة المهنية للمهارات اللازمة لإتقان المهن التي يعملون بها، وسيسهم ذلك في رفع جودة وكفاءة سوق العمل السعودي.
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رسمياً.. إطلاق برنامج لفحص العمالة مهنياً لضمان إتقانهم للأعمالعبدالله البرقاوي سبق 2021-03-07
07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
02:31 PM
رسمياً.. إطلاق برنامج لفحص العمالة مهنياً لضمان إتقانهم للأعمال
سيسهم ذلك في رفع جودة وكفاءة سوق العمل السعودي
أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن برنامج إطلاق الفحص المهني، والذي يهدف إلى التحقق من امتلاك العمالة المهنية للمهارات اللازمة لإتقان المهن التي يعملون بها، وسيسهم ذلك في رفع جودة وكفاءة سوق العمل السعودي.
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