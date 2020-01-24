إعلان أسماء المرشحين لبرامج الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية للعام المقبل

بدء القبول في الدبلومات الأحد

أعلنت عمادة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أسماء المرشحين للقبول في برامج الدراسات العليا لمرحلتي الدكتوراه والماجستير للعام الجامعي (1442هـ). ودعت المتقدمين للدخول على بوابة القبول الإلكتروني على الرابط: https://postgraduate.iu.edu.sa/ للاطلاع على نتائج الترشيح واستكمال الإجراءات.

من جهتها تبدأ العمادة بعد غدٍ الأحد (1 جمادى الآخرة 1441هـ) القبول في (4) برامج لمرحلة الدبلوم العالي، وهي: الدعوة والثقافة الإسلامية، التوجيه والإرشاد (خاص بطلاب المنح)، والمهارات اللغوية، والإعلام والاتصال (خاص بطلاب المنح). ويستمر القبول حتى السبت (7/6/1441هـ)، فيما سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين الخميس (10/7/1441هـ) بعد استكمال مراجعة الطلبات وإجراء الاختبار التحصيلي.