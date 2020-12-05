"المسند" يرسم خارطة هطولات "سقيا" في يومها الـ11.. "بقي فيها اليوم وغدًا"

توقع رياحًا غربية نشطة قد تثير الغبار في المناطق المفتوحة بالمدينة المنورة

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تهطل اليوم أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق عدة.



وقال مفصلًا عبر حسابه في تويتر: اليوم 11 من الحالة المطرية #سقيا،وبقي فيها اليوم وغداً، ومتوقع اليوم أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من وسط وشمالي #الشرقية و #سدير #الزلفي #الوشم #القصيم #الحدود_الشمالية، #الكويت وربما #المحمل و #الرياض وشرقي منطقتي #حائل و #الجوف .. هذا والله أعلم.



وتابع: متوقع أن تكون الرياح غربية نشطة قد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة في منطقة #المدينة.. هذا والله أعلم.