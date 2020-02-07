النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إزالة 225 طنًّا من المخلفات برأس تنورة وفرق الوقاية ترش المبيدات

حملة لتحسين المشهد الحضاري استمرّت أسبوعًا رفعت 384 م3 أنقاض

نفذت بلدية محافظة رأس تنورة، حملة نظافة شاملة شملت أعمال النظافة وإزالة المخلفات بقرية شعاب بالمحافظة، وذلك في إطار جهودها الخدماتية المختلفة للمحافظة على البيئة ومعالجة وتحسين المشهد الحضري فيها.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس صالح بن محمد القرني، أن الحملة التي استمرت أسبوعًا جرى خلالها إزالة 384 مترًا مكعبًا من الأنقاض، إضافة إلى أعمال تنظيف وإزالة ما يقارب 225 طنًّا من المخلفات والأوراق والحشائش.

وأشار إلى أن فرق الوقاية قامت برشّ المبيدات الحشرية بالحاويات والأراضي الفضاء في أنحاء المحافظة كافة، وتنفيذ أعمال صيانة الإنارة فيها، داعيًا المواطنين والمقيمين في محافظة رأس تنورة إلى المحافظة على البيئة وعدم تشويه المنظر العام ورمي المخلفات والأنقاض في الأماكن المخصصة لها، والإبلاغ عن أي ملاحظات حول الخدمات البلدية عبر مركز (940).

رأس تنورة بلدية رأس تنورة رئيس بلدية رأس تنورة صالح القرني إزالة المخلفات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إزالة 225 طنًّا من المخلفات برأس تنورة وفرق الوقاية ترش المبيدات
سبق

نفذت بلدية محافظة رأس تنورة، حملة نظافة شاملة شملت أعمال النظافة وإزالة المخلفات بقرية شعاب بالمحافظة، وذلك في إطار جهودها الخدماتية المختلفة للمحافظة على البيئة ومعالجة وتحسين المشهد الحضري فيها.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس صالح بن محمد القرني، أن الحملة التي استمرت أسبوعًا جرى خلالها إزالة 384 مترًا مكعبًا من الأنقاض، إضافة إلى أعمال تنظيف وإزالة ما يقارب 225 طنًّا من المخلفات والأوراق والحشائش.

وأشار إلى أن فرق الوقاية قامت برشّ المبيدات الحشرية بالحاويات والأراضي الفضاء في أنحاء المحافظة كافة، وتنفيذ أعمال صيانة الإنارة فيها، داعيًا المواطنين والمقيمين في محافظة رأس تنورة إلى المحافظة على البيئة وعدم تشويه المنظر العام ورمي المخلفات والأنقاض في الأماكن المخصصة لها، والإبلاغ عن أي ملاحظات حول الخدمات البلدية عبر مركز (940).

07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441
07:09 PM

إزالة 225 طنًّا من المخلفات برأس تنورة وفرق الوقاية ترش المبيدات

حملة لتحسين المشهد الحضاري استمرّت أسبوعًا رفعت 384 م3 أنقاض

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - رأس تنورة
0
210

نفذت بلدية محافظة رأس تنورة، حملة نظافة شاملة شملت أعمال النظافة وإزالة المخلفات بقرية شعاب بالمحافظة، وذلك في إطار جهودها الخدماتية المختلفة للمحافظة على البيئة ومعالجة وتحسين المشهد الحضري فيها.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس صالح بن محمد القرني، أن الحملة التي استمرت أسبوعًا جرى خلالها إزالة 384 مترًا مكعبًا من الأنقاض، إضافة إلى أعمال تنظيف وإزالة ما يقارب 225 طنًّا من المخلفات والأوراق والحشائش.

وأشار إلى أن فرق الوقاية قامت برشّ المبيدات الحشرية بالحاويات والأراضي الفضاء في أنحاء المحافظة كافة، وتنفيذ أعمال صيانة الإنارة فيها، داعيًا المواطنين والمقيمين في محافظة رأس تنورة إلى المحافظة على البيئة وعدم تشويه المنظر العام ورمي المخلفات والأنقاض في الأماكن المخصصة لها، والإبلاغ عن أي ملاحظات حول الخدمات البلدية عبر مركز (940).

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,420
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,032
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,007
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,530

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة