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"الحصيني" يكشف خريطة هطولات الـ 24 ساعة المقبلة

ستشمل أجزاءً من مكة والمدينة والرياض والجوف وحائل

توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات"، أن الأمطار التي ستهطل خلال الـ ٢٤ ساعة المقبلة ستكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة مع حبات بَرَد ورياح.

وقال "الحصيني": ستهطل الأمطار اعتباراً من ظهر اليوم الثلاثاء، إلى ظهر الأربعاء على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض والجوف والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان وعمان.

وتواصلت خلال الساعات الماضية تنبيهات "الأرصاد" لحالات أمطار متفاوتة ومتفرقة بمناطق عدة تلتها تحذيرات وإرشادات من الدفاع المدني.

الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني الأمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني" يكشف خريطة هطولات الـ 24 ساعة المقبلة
سبق

توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات"، أن الأمطار التي ستهطل خلال الـ ٢٤ ساعة المقبلة ستكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة مع حبات بَرَد ورياح.

وقال "الحصيني": ستهطل الأمطار اعتباراً من ظهر اليوم الثلاثاء، إلى ظهر الأربعاء على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض والجوف والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان وعمان.

وتواصلت خلال الساعات الماضية تنبيهات "الأرصاد" لحالات أمطار متفاوتة ومتفرقة بمناطق عدة تلتها تحذيرات وإرشادات من الدفاع المدني.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
01:01 PM

"الحصيني" يكشف خريطة هطولات الـ 24 ساعة المقبلة

ستشمل أجزاءً من مكة والمدينة والرياض والجوف وحائل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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14,408

توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات"، أن الأمطار التي ستهطل خلال الـ ٢٤ ساعة المقبلة ستكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة مع حبات بَرَد ورياح.

وقال "الحصيني": ستهطل الأمطار اعتباراً من ظهر اليوم الثلاثاء، إلى ظهر الأربعاء على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض والجوف والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان وعمان.

وتواصلت خلال الساعات الماضية تنبيهات "الأرصاد" لحالات أمطار متفاوتة ومتفرقة بمناطق عدة تلتها تحذيرات وإرشادات من الدفاع المدني.

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