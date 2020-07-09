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مصر تسجل 1025 إصابة جديدة بفيروس كورونا و75 وفاة

بلغ إجمالي المصابين 78304 من ضمنهم 22241 متعافيًا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، تسجيل 1025 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، انخفاضًا عن يوم الثلاثاء الذي سجلت فيه 1057، وأبلغت الوزارة كذلك عن تسجيل 75 حالة وفاة الأربعاء ارتفاعًا من 67 يوم الثلاثاء، وفقًا لرويترز .

وتفصيلاً، قالت الوزارة إن 523 شخصًا تعافوا من المرض وخرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ 22241 حالة حتى الأربعاء.

وأوضح خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة أن إجمالي المصابين بالفيروس في مصر بلغ 78304 من ضمنهم 22241 حالة تم شفاؤها، و3564 حالة وفاة.

وكانت الحكومة رفعت في الآونة الأخيرة حظر التجول الليلي المفروض منذ 25 مارس، وسمحت بفتح المطاعم والمقاهي ودور العبادة، فيما أعلنت عن إجراءات احترازية لتبقى على أعداد الزوار محدودة.

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مصر تسجل 1025 إصابة جديدة بفيروس كورونا و75 وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، تسجيل 1025 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، انخفاضًا عن يوم الثلاثاء الذي سجلت فيه 1057، وأبلغت الوزارة كذلك عن تسجيل 75 حالة وفاة الأربعاء ارتفاعًا من 67 يوم الثلاثاء، وفقًا لرويترز .

وتفصيلاً، قالت الوزارة إن 523 شخصًا تعافوا من المرض وخرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ 22241 حالة حتى الأربعاء.

وأوضح خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة أن إجمالي المصابين بالفيروس في مصر بلغ 78304 من ضمنهم 22241 حالة تم شفاؤها، و3564 حالة وفاة.

وكانت الحكومة رفعت في الآونة الأخيرة حظر التجول الليلي المفروض منذ 25 مارس، وسمحت بفتح المطاعم والمقاهي ودور العبادة، فيما أعلنت عن إجراءات احترازية لتبقى على أعداد الزوار محدودة.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
12:11 AM

مصر تسجل 1025 إصابة جديدة بفيروس كورونا و75 وفاة

بلغ إجمالي المصابين 78304 من ضمنهم 22241 متعافيًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، تسجيل 1025 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، انخفاضًا عن يوم الثلاثاء الذي سجلت فيه 1057، وأبلغت الوزارة كذلك عن تسجيل 75 حالة وفاة الأربعاء ارتفاعًا من 67 يوم الثلاثاء، وفقًا لرويترز .

وتفصيلاً، قالت الوزارة إن 523 شخصًا تعافوا من المرض وخرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ 22241 حالة حتى الأربعاء.

وأوضح خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة أن إجمالي المصابين بالفيروس في مصر بلغ 78304 من ضمنهم 22241 حالة تم شفاؤها، و3564 حالة وفاة.

وكانت الحكومة رفعت في الآونة الأخيرة حظر التجول الليلي المفروض منذ 25 مارس، وسمحت بفتح المطاعم والمقاهي ودور العبادة، فيما أعلنت عن إجراءات احترازية لتبقى على أعداد الزوار محدودة.

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