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سلطنة عُمان تسجل 739 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 26.818

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 739 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأفادت وزارة الصحة العُمانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 26.818 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 119 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 13.264 حالة.

سلطنة عُمان فيروس كورونا الجديد

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سلطنة عُمان تسجل 739 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 739 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأفادت وزارة الصحة العُمانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 26.818 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 119 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 13.264 حالة.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
11:44 AM
اخر تعديل
18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
01:00 PM

سلطنة عُمان تسجل 739 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 26.818

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 739 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأفادت وزارة الصحة العُمانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 26.818 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 119 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 13.264 حالة.

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