يأتي ذلك ضمن البرامج الإرشادية التي ينفذها الفرع، لتوعية المزارعين والتقليل من التكلفة وزيادة الإنتاج والدخل للمزارعين، فيما حضر البرنامج الإرشادي العديد من المزارعين والمرشدين بالمكاتب التابعة للفرع.

نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان؛ ممثلا بمكتب الوزارة بمحافظة أحد المسارحة، برنامجاً إرشادياً بعنوان "الاستفادة من المخلفات الزراعية بالمزرعة وتحويلها إلى غذاء للمواشي".

"فرع البيئة بجازان" ينفّذ برنامج الاستفادة من المخلفات الزراعية بـ "أحد المسارحة" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-04 نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان؛ ممثلا بمكتب الوزارة بمحافظة أحد المسارحة، برنامجاً إرشادياً بعنوان "الاستفادة من المخلفات الزراعية بالمزرعة وتحويلها إلى غذاء للمواشي". يأتي ذلك ضمن البرامج الإرشادية التي ينفذها الفرع، لتوعية المزارعين والتقليل من التكلفة وزيادة الإنتاج والدخل للمزارعين، فيما حضر البرنامج الإرشادي العديد من المزارعين والمرشدين بالمكاتب التابعة للفرع.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443 01:20 PM

"فرع البيئة بجازان" ينفّذ برنامج الاستفادة من المخلفات الزراعية بـ "أحد المسارحة" ضمن البرامج الإرشادية لتوعية المزارعين والتقليل من التكلفة وزيادة الإنتاج





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نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان؛ ممثلا بمكتب الوزارة بمحافظة أحد المسارحة، برنامجاً إرشادياً بعنوان "الاستفادة من المخلفات الزراعية بالمزرعة وتحويلها إلى غذاء للمواشي".

يأتي ذلك ضمن البرامج الإرشادية التي ينفذها الفرع، لتوعية المزارعين والتقليل من التكلفة وزيادة الإنتاج والدخل للمزارعين، فيما حضر البرنامج الإرشادي العديد من المزارعين والمرشدين بالمكاتب التابعة للفرع.