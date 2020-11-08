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أمانة الشرقية والجامعة الإلكترونية توقِّعان مذكرة تعاون في عدد من المجالات العلمية والتدريبية

برعاية وحضور أمير المنطقة.. وهدفت إلى تقديم الاستشارات وتبادل الخبرات بين الطرفين

برعاية وحضور الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، في مقر إمارة المنطقة الشرقية بالدمام، تم اليوم الأحد توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة المنطقة الشرقية والجامعة السعودية الإلكترونية.

وتفصيلاً، وقّع المذكرة أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ورئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي؛ بهدف تفعيل التعاون المشترك بينهما في عدد من المجالات العلمية والتعليمية والتدريب والتطوير المهني، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي، وتقنيات التعليم الحديثة، والبحث والنشر العلمي، وتقديم الدراسات المسحية والوصفية والتحليلية والاستشرافية، وتقديم الاستشارات المتنوعة، وتبادل الخبرات بين الأمانة والجامعة، بما يحقق المصلحة المشتركة بينهما.

وكان أمير المنطقة الشرقية قد استقبل رئيسة الجامعة والوفد المرافق لها، وأطلعت رئيسةُ الجامعة الأميرَ سعود بن نايف على نبذة عن أنظمة وبرامج الجامعة السعودية الإلكترونية، التي هي إحدى الجامعات السعودية الحكومية المكملة لمنظومة التعليم العالي في السعودية، وتعد رائدة وبيت خبرة في مجال التعليم الإلكتروني. كما ثمّنت رئيسة الجامعة لصاحب السمو دعمه لمسيرة الجامعة من خلال اهتمام سموه –حفظه الله– بفرع الجامعة بالدمام. وقد قدمت سعادة رئيسة الجامعة في نهاية اللقاء درعًا تذكارية لسموه الكريم بهذه المناسبة.

وقدمت الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي درعًا تذكارية للمهندس فهد الجبير بهذه المناسبة.

ويأتي توقيع هذه المذكرة من منطلق حرص الجامعة على التعاون بين قطاعات الدولة، التي تعد من الاستراتيجيات التي يمكن الاعتماد عليها في ترشيد الاستفادة من خبراتها وإمكاناتها، وتوظيفها، من خلال بناء شراكات استراتيجية لتحقيق المصالح المشتركة، وخدمة قضايا المجتمع في مختلف المجالات، بما ينعكس إيجابًا على سوق العمل والتنمية الوطنية.

حضر توقيع المذكرة الدكتور ثامر بن عمر الحسين وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، والدكتور حامد بن ضافي الشراري المشرف على إدارة الشراكات الدولية، والدكتور عمر بن نبيل السنيد المشرف على فرع الجامعة في الدمام.

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أمانة الشرقية والجامعة الإلكترونية توقِّعان مذكرة تعاون في عدد من المجالات العلمية والتدريبية
سبق

برعاية وحضور الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، في مقر إمارة المنطقة الشرقية بالدمام، تم اليوم الأحد توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة المنطقة الشرقية والجامعة السعودية الإلكترونية.

وتفصيلاً، وقّع المذكرة أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ورئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي؛ بهدف تفعيل التعاون المشترك بينهما في عدد من المجالات العلمية والتعليمية والتدريب والتطوير المهني، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي، وتقنيات التعليم الحديثة، والبحث والنشر العلمي، وتقديم الدراسات المسحية والوصفية والتحليلية والاستشرافية، وتقديم الاستشارات المتنوعة، وتبادل الخبرات بين الأمانة والجامعة، بما يحقق المصلحة المشتركة بينهما.

وكان أمير المنطقة الشرقية قد استقبل رئيسة الجامعة والوفد المرافق لها، وأطلعت رئيسةُ الجامعة الأميرَ سعود بن نايف على نبذة عن أنظمة وبرامج الجامعة السعودية الإلكترونية، التي هي إحدى الجامعات السعودية الحكومية المكملة لمنظومة التعليم العالي في السعودية، وتعد رائدة وبيت خبرة في مجال التعليم الإلكتروني. كما ثمّنت رئيسة الجامعة لصاحب السمو دعمه لمسيرة الجامعة من خلال اهتمام سموه –حفظه الله– بفرع الجامعة بالدمام. وقد قدمت سعادة رئيسة الجامعة في نهاية اللقاء درعًا تذكارية لسموه الكريم بهذه المناسبة.

وقدمت الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي درعًا تذكارية للمهندس فهد الجبير بهذه المناسبة.

ويأتي توقيع هذه المذكرة من منطلق حرص الجامعة على التعاون بين قطاعات الدولة، التي تعد من الاستراتيجيات التي يمكن الاعتماد عليها في ترشيد الاستفادة من خبراتها وإمكاناتها، وتوظيفها، من خلال بناء شراكات استراتيجية لتحقيق المصالح المشتركة، وخدمة قضايا المجتمع في مختلف المجالات، بما ينعكس إيجابًا على سوق العمل والتنمية الوطنية.

حضر توقيع المذكرة الدكتور ثامر بن عمر الحسين وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، والدكتور حامد بن ضافي الشراري المشرف على إدارة الشراكات الدولية، والدكتور عمر بن نبيل السنيد المشرف على فرع الجامعة في الدمام.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
09:13 PM

أمانة الشرقية والجامعة الإلكترونية توقِّعان مذكرة تعاون في عدد من المجالات العلمية والتدريبية

برعاية وحضور أمير المنطقة.. وهدفت إلى تقديم الاستشارات وتبادل الخبرات بين الطرفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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برعاية وحضور الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، في مقر إمارة المنطقة الشرقية بالدمام، تم اليوم الأحد توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة المنطقة الشرقية والجامعة السعودية الإلكترونية.

وتفصيلاً، وقّع المذكرة أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ورئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي؛ بهدف تفعيل التعاون المشترك بينهما في عدد من المجالات العلمية والتعليمية والتدريب والتطوير المهني، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي، وتقنيات التعليم الحديثة، والبحث والنشر العلمي، وتقديم الدراسات المسحية والوصفية والتحليلية والاستشرافية، وتقديم الاستشارات المتنوعة، وتبادل الخبرات بين الأمانة والجامعة، بما يحقق المصلحة المشتركة بينهما.

وكان أمير المنطقة الشرقية قد استقبل رئيسة الجامعة والوفد المرافق لها، وأطلعت رئيسةُ الجامعة الأميرَ سعود بن نايف على نبذة عن أنظمة وبرامج الجامعة السعودية الإلكترونية، التي هي إحدى الجامعات السعودية الحكومية المكملة لمنظومة التعليم العالي في السعودية، وتعد رائدة وبيت خبرة في مجال التعليم الإلكتروني. كما ثمّنت رئيسة الجامعة لصاحب السمو دعمه لمسيرة الجامعة من خلال اهتمام سموه –حفظه الله– بفرع الجامعة بالدمام. وقد قدمت سعادة رئيسة الجامعة في نهاية اللقاء درعًا تذكارية لسموه الكريم بهذه المناسبة.

وقدمت الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي درعًا تذكارية للمهندس فهد الجبير بهذه المناسبة.

ويأتي توقيع هذه المذكرة من منطلق حرص الجامعة على التعاون بين قطاعات الدولة، التي تعد من الاستراتيجيات التي يمكن الاعتماد عليها في ترشيد الاستفادة من خبراتها وإمكاناتها، وتوظيفها، من خلال بناء شراكات استراتيجية لتحقيق المصالح المشتركة، وخدمة قضايا المجتمع في مختلف المجالات، بما ينعكس إيجابًا على سوق العمل والتنمية الوطنية.

حضر توقيع المذكرة الدكتور ثامر بن عمر الحسين وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، والدكتور حامد بن ضافي الشراري المشرف على إدارة الشراكات الدولية، والدكتور عمر بن نبيل السنيد المشرف على فرع الجامعة في الدمام.

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