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مصر.. مصرع 3 أطفال أشقاء بينهم رضيعة اختناقاً بالإسماعيلية فجر اليوم

في مصر، لقي 3 أطفال أشقاء مصرعهم وأُصيب أبواهما بالاختناق، من جرّاء حريق اندلع فجر اليوم الثلاثاء في مسكنهم بشارع العشريني التابع لحي ثاني بالإسماعيلية.

وطبقاً لوسائل إعلام محلية، أسفر الحادث عن وفاة جاسر السيد (3 سنوات)، وفهد جاسر السيد (4 سنوات) وآثار جاسر السيد (6 أشهر)، وإصابة الأم حنان محمد مصطفى (28 عاماً) والأب محمود جمال علي (25 عاماً).

مصر حريق

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مصر.. مصرع 3 أطفال أشقاء بينهم رضيعة اختناقاً بالإسماعيلية فجر اليوم
سبق

في مصر، لقي 3 أطفال أشقاء مصرعهم وأُصيب أبواهما بالاختناق، من جرّاء حريق اندلع فجر اليوم الثلاثاء في مسكنهم بشارع العشريني التابع لحي ثاني بالإسماعيلية.

وطبقاً لوسائل إعلام محلية، أسفر الحادث عن وفاة جاسر السيد (3 سنوات)، وفهد جاسر السيد (4 سنوات) وآثار جاسر السيد (6 أشهر)، وإصابة الأم حنان محمد مصطفى (28 عاماً) والأب محمود جمال علي (25 عاماً).

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
08:19 AM

مصر.. مصرع 3 أطفال أشقاء بينهم رضيعة اختناقاً بالإسماعيلية فجر اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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في مصر، لقي 3 أطفال أشقاء مصرعهم وأُصيب أبواهما بالاختناق، من جرّاء حريق اندلع فجر اليوم الثلاثاء في مسكنهم بشارع العشريني التابع لحي ثاني بالإسماعيلية.

وطبقاً لوسائل إعلام محلية، أسفر الحادث عن وفاة جاسر السيد (3 سنوات)، وفهد جاسر السيد (4 سنوات) وآثار جاسر السيد (6 أشهر)، وإصابة الأم حنان محمد مصطفى (28 عاماً) والأب محمود جمال علي (25 عاماً).

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,964
142 مليون ..

142 مليون ..

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15,477
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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