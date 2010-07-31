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بالصور.. محافظ السليمي يعايد عدداً من المواطنين في منازلهم

وسط احترازات الحد من فيروس كورونا

عايد محافظ محافظة السليمي مشعل غازي الرمالي، اليوم، عدداً من المواطنين في منازلهم بالمحافظة وبعض المراكز، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1441هـ.

وحرص "الرمالي" على تأدية واجب المعايدة لبعض المواطنين في منازلهم، مع التزامه والتزام الحضور بتطبيق التباعد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19.

وهنأ محافظ السليمي، باسمه ونيابةً عن أهالي المحافظة القيادة الرشيدة وأمير منطقة حائل، ونائبه، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على وطننا الغالي بالأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة.

وأثنى "الرمالي" على مستوى التزام المواطنين والمقيمين بالمحافظة بالاحترازات الوقائية والتعليمات الصادرة منها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مما انعكس إيجاباً على ضمان عدم انتشار الفيروس بالمحافظة، مشيراً إلى أن تسجيل المحافظة 14 حالة فقط إصابة بالفيروس منذ انتشاره بالمملكة في مارس الماضي، يدل على مدى نجاح المواطنين والمقيمين بالمحافظة بالالتزام بتلك الاحتياطات والاحترازات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بالصور.. محافظ السليمي يعايد عدداً من المواطنين في منازلهم
سبق

عايد محافظ محافظة السليمي مشعل غازي الرمالي، اليوم، عدداً من المواطنين في منازلهم بالمحافظة وبعض المراكز، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1441هـ.

وحرص "الرمالي" على تأدية واجب المعايدة لبعض المواطنين في منازلهم، مع التزامه والتزام الحضور بتطبيق التباعد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19.

وهنأ محافظ السليمي، باسمه ونيابةً عن أهالي المحافظة القيادة الرشيدة وأمير منطقة حائل، ونائبه، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على وطننا الغالي بالأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة.

وأثنى "الرمالي" على مستوى التزام المواطنين والمقيمين بالمحافظة بالاحترازات الوقائية والتعليمات الصادرة منها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مما انعكس إيجاباً على ضمان عدم انتشار الفيروس بالمحافظة، مشيراً إلى أن تسجيل المحافظة 14 حالة فقط إصابة بالفيروس منذ انتشاره بالمملكة في مارس الماضي، يدل على مدى نجاح المواطنين والمقيمين بالمحافظة بالالتزام بتلك الاحتياطات والاحترازات.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
06:51 PM

بالصور.. محافظ السليمي يعايد عدداً من المواطنين في منازلهم

وسط احترازات الحد من فيروس كورونا

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خالد السليمي - حائل
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عايد محافظ محافظة السليمي مشعل غازي الرمالي، اليوم، عدداً من المواطنين في منازلهم بالمحافظة وبعض المراكز، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1441هـ.

وحرص "الرمالي" على تأدية واجب المعايدة لبعض المواطنين في منازلهم، مع التزامه والتزام الحضور بتطبيق التباعد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19.

وهنأ محافظ السليمي، باسمه ونيابةً عن أهالي المحافظة القيادة الرشيدة وأمير منطقة حائل، ونائبه، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على وطننا الغالي بالأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة.

وأثنى "الرمالي" على مستوى التزام المواطنين والمقيمين بالمحافظة بالاحترازات الوقائية والتعليمات الصادرة منها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مما انعكس إيجاباً على ضمان عدم انتشار الفيروس بالمحافظة، مشيراً إلى أن تسجيل المحافظة 14 حالة فقط إصابة بالفيروس منذ انتشاره بالمملكة في مارس الماضي، يدل على مدى نجاح المواطنين والمقيمين بالمحافظة بالالتزام بتلك الاحتياطات والاحترازات.

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