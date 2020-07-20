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مدير تعليم صبيا يختتم مبادرة "صيفي في منزلي"

استفاد من برامجها  وأنشتطها  5000 مستفيدة

اختتمت إدارة تعليم صبيا "عن بعد" مساء اليوم منافسات مبادرة "صيفي في منزلي" وتكريم الفائزات في أفرعها المختلفة بحضور مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي.

وصرحت المساعدة للشؤون التعليمية للبنات بتعليم صبيا حنان بنت علي الحازمي أن المنافسات والتي استمرت فعالياتها لمدة ٣٠ يومًا هدفت لتنمية الاعتزاز بالدين والولاء للملك والوطن واستثمار برامج النشاط في خدمة العملية التعليمية، وتعزيز التنمية الشاملة للمتعلمين، وتأكيد أهمية دور المقرر الدراسي وترجمته إلى تطبيقات عملية من خلال جملة من الأنشطة والفعاليات والدورات التي نفذت عن بُعد، وسمحت بمد جسور التواصل بين المؤسسة التعليمية والأسرة والمجتمع، واستثمار أوقات الطالبات بمايعود عليهم بالنفع في ظل جائحة كورونا والحجر المنزلي.

وأوضحت رئيسة قسم نشاط الطالبات زهراء أبو عروج أن المبادرة تضمنت تقديم أكثر من 60 مسابقة ونشاط وبرنامج تدريبي في سبعة مسارات شملت " العلوم والتقنية والثقافة والتطوع والصحة والأعمال الفنيةواليديوية" .

وأشار إلى أن عدد المستفيدات من تلك البرامج والأنشطة والفعاليات بلغن أكثر من500‪0 طالبة، مضيفة أنه تم تكريم 71 طالبة من أصل170‪0 مشاركة، فيما بلغت الجوائز المالية أكثر من 11 ألف ريال.

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مدير تعليم صبيا يختتم مبادرة "صيفي في منزلي"
سبق

اختتمت إدارة تعليم صبيا "عن بعد" مساء اليوم منافسات مبادرة "صيفي في منزلي" وتكريم الفائزات في أفرعها المختلفة بحضور مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي.

وصرحت المساعدة للشؤون التعليمية للبنات بتعليم صبيا حنان بنت علي الحازمي أن المنافسات والتي استمرت فعالياتها لمدة ٣٠ يومًا هدفت لتنمية الاعتزاز بالدين والولاء للملك والوطن واستثمار برامج النشاط في خدمة العملية التعليمية، وتعزيز التنمية الشاملة للمتعلمين، وتأكيد أهمية دور المقرر الدراسي وترجمته إلى تطبيقات عملية من خلال جملة من الأنشطة والفعاليات والدورات التي نفذت عن بُعد، وسمحت بمد جسور التواصل بين المؤسسة التعليمية والأسرة والمجتمع، واستثمار أوقات الطالبات بمايعود عليهم بالنفع في ظل جائحة كورونا والحجر المنزلي.

وأوضحت رئيسة قسم نشاط الطالبات زهراء أبو عروج أن المبادرة تضمنت تقديم أكثر من 60 مسابقة ونشاط وبرنامج تدريبي في سبعة مسارات شملت " العلوم والتقنية والثقافة والتطوع والصحة والأعمال الفنيةواليديوية" .

وأشار إلى أن عدد المستفيدات من تلك البرامج والأنشطة والفعاليات بلغن أكثر من500‪0 طالبة، مضيفة أنه تم تكريم 71 طالبة من أصل170‪0 مشاركة، فيما بلغت الجوائز المالية أكثر من 11 ألف ريال.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
11:09 PM

مدير تعليم صبيا يختتم مبادرة "صيفي في منزلي"

استفاد من برامجها  وأنشتطها  5000 مستفيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
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اختتمت إدارة تعليم صبيا "عن بعد" مساء اليوم منافسات مبادرة "صيفي في منزلي" وتكريم الفائزات في أفرعها المختلفة بحضور مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي.

وصرحت المساعدة للشؤون التعليمية للبنات بتعليم صبيا حنان بنت علي الحازمي أن المنافسات والتي استمرت فعالياتها لمدة ٣٠ يومًا هدفت لتنمية الاعتزاز بالدين والولاء للملك والوطن واستثمار برامج النشاط في خدمة العملية التعليمية، وتعزيز التنمية الشاملة للمتعلمين، وتأكيد أهمية دور المقرر الدراسي وترجمته إلى تطبيقات عملية من خلال جملة من الأنشطة والفعاليات والدورات التي نفذت عن بُعد، وسمحت بمد جسور التواصل بين المؤسسة التعليمية والأسرة والمجتمع، واستثمار أوقات الطالبات بمايعود عليهم بالنفع في ظل جائحة كورونا والحجر المنزلي.

وأوضحت رئيسة قسم نشاط الطالبات زهراء أبو عروج أن المبادرة تضمنت تقديم أكثر من 60 مسابقة ونشاط وبرنامج تدريبي في سبعة مسارات شملت " العلوم والتقنية والثقافة والتطوع والصحة والأعمال الفنيةواليديوية" .

وأشار إلى أن عدد المستفيدات من تلك البرامج والأنشطة والفعاليات بلغن أكثر من500‪0 طالبة، مضيفة أنه تم تكريم 71 طالبة من أصل170‪0 مشاركة، فيما بلغت الجوائز المالية أكثر من 11 ألف ريال.

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