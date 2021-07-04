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فانيليا أم شوكولاتة؟.. اعرف شخصيتك من نوع الآيس كريم الذي تفضله

هؤلاء يتسمون بالكرم واتباع التقاليد.. وهؤلاء يتصفون بالعقلانية

يفضل كثير من الأشخاص تناول الآيس كريم، بنكهاته المختلفة سواء مضاف إليه شوكولاتة أو فانيليا أو حتى بعض قطع الفواكه الصيفية المختلفة، أو المكسرات، ولهذا قامت إحدى الشركات المتخصصة في صناعة المثلجات، بدراسة تكشف عن الصفات الشخصية وارتباطها بأنواع الآيس كريم.

وحسب موقع "Baskinrobbins" للمثلجات، يمكن من خلال نوع الآيس كريم معرفة الصفات الشخصية.

وتنقل صحيفة "اليوم السابع" عن التقرير الأنواع المختلفة من الآيس كريم ومَن يفضلها، حسب شخصيته، وهي:

*آيس كريم بالبسكويت

يتسم الأشخاص الذين يفضلون تناول الآيس كريم بالبسكويت، بالتفاؤل والعاطفية، حيث تتحكم قلوبهم في قراراتهم، كما يتصفون بالمرح وحب الفن.

*آيس كريم بكعكة الوافل

والذين يفضلون تناول الآيس كريم بكعكة الوافل، يتسمون بالكرم واتباع العادات والتقاليد، ويسعون دائماً لتحقيق السلام بين الناس، كما يتصفون بالعاطفية.

*كوب آيس كريم

أما الأشخاص الذين يفضلون تناول كوب الآيس كريم، فيتصفون بالعقلانية والقدرة على تحمُّل المسؤولية، وطاعة الآخرين، وحب العائلة، والعمل بجد، خاصة مَن يفضلون تناول كوب الأيس كريم بالشوكولاتة.

*فطيرة الآيس كريم

ويتصف الأشخاص الذين يفضلون تناول فطيرة بالآيس كريم، بأن شخصيتهم مليئة بالتناقضات، ويحلمون بامتلاك كل شيء، كما يتصفون بالانطوائية، والانفتاح في الوقت نفسه، كما يعرف عنهم حبهم للفن وسعيهم الدائم لتحقيق المثالية.

*آيس كريم بالفانيليا والشوكولاتة

يتصف الأشخاص الذين يفضلون الآيس كريم بنكهة تمزج الشوكولاتة والفانيليا، بالانفتاح والعاطفية، والحماس، والإخلاص، وحساب كل خطوة قبل خوض معركة، كما يعرف عنهم إخلاصهم.

*كوكيز آيس كريم بالشوكولاتة

يتصف الأشخاص الذين يفضلون تناول كوكيز بالآيس كريم بالشوكولاتة، بالتفكير بواقعية والانطوائية، كما يستطيعون قيادة الآخرين.

*آيس كريم بالحليب

يتميز الأشخاص الذين يفضلون تناول الآيس كريم بمخفوق الحليب، بأنهم لا يعرفون الخوف، ويفضلون ممارسة التمارين الرياضية، كما يهتمون بأفراد عائلتهم، ويحبون الفن بكل أنواعه.

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فانيليا أم شوكولاتة؟.. اعرف شخصيتك من نوع الآيس كريم الذي تفضله
سبق

يفضل كثير من الأشخاص تناول الآيس كريم، بنكهاته المختلفة سواء مضاف إليه شوكولاتة أو فانيليا أو حتى بعض قطع الفواكه الصيفية المختلفة، أو المكسرات، ولهذا قامت إحدى الشركات المتخصصة في صناعة المثلجات، بدراسة تكشف عن الصفات الشخصية وارتباطها بأنواع الآيس كريم.

وحسب موقع "Baskinrobbins" للمثلجات، يمكن من خلال نوع الآيس كريم معرفة الصفات الشخصية.

وتنقل صحيفة "اليوم السابع" عن التقرير الأنواع المختلفة من الآيس كريم ومَن يفضلها، حسب شخصيته، وهي:

*آيس كريم بالبسكويت

يتسم الأشخاص الذين يفضلون تناول الآيس كريم بالبسكويت، بالتفاؤل والعاطفية، حيث تتحكم قلوبهم في قراراتهم، كما يتصفون بالمرح وحب الفن.

*آيس كريم بكعكة الوافل

والذين يفضلون تناول الآيس كريم بكعكة الوافل، يتسمون بالكرم واتباع العادات والتقاليد، ويسعون دائماً لتحقيق السلام بين الناس، كما يتصفون بالعاطفية.

*كوب آيس كريم

أما الأشخاص الذين يفضلون تناول كوب الآيس كريم، فيتصفون بالعقلانية والقدرة على تحمُّل المسؤولية، وطاعة الآخرين، وحب العائلة، والعمل بجد، خاصة مَن يفضلون تناول كوب الأيس كريم بالشوكولاتة.

*فطيرة الآيس كريم

ويتصف الأشخاص الذين يفضلون تناول فطيرة بالآيس كريم، بأن شخصيتهم مليئة بالتناقضات، ويحلمون بامتلاك كل شيء، كما يتصفون بالانطوائية، والانفتاح في الوقت نفسه، كما يعرف عنهم حبهم للفن وسعيهم الدائم لتحقيق المثالية.

*آيس كريم بالفانيليا والشوكولاتة

يتصف الأشخاص الذين يفضلون الآيس كريم بنكهة تمزج الشوكولاتة والفانيليا، بالانفتاح والعاطفية، والحماس، والإخلاص، وحساب كل خطوة قبل خوض معركة، كما يعرف عنهم إخلاصهم.

*كوكيز آيس كريم بالشوكولاتة

يتصف الأشخاص الذين يفضلون تناول كوكيز بالآيس كريم بالشوكولاتة، بالتفكير بواقعية والانطوائية، كما يستطيعون قيادة الآخرين.

*آيس كريم بالحليب

يتميز الأشخاص الذين يفضلون تناول الآيس كريم بمخفوق الحليب، بأنهم لا يعرفون الخوف، ويفضلون ممارسة التمارين الرياضية، كما يهتمون بأفراد عائلتهم، ويحبون الفن بكل أنواعه.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
01:07 PM

فانيليا أم شوكولاتة؟.. اعرف شخصيتك من نوع الآيس كريم الذي تفضله

هؤلاء يتسمون بالكرم واتباع التقاليد.. وهؤلاء يتصفون بالعقلانية

A A A
أيمن حسن - الرياض
8
6,678

يفضل كثير من الأشخاص تناول الآيس كريم، بنكهاته المختلفة سواء مضاف إليه شوكولاتة أو فانيليا أو حتى بعض قطع الفواكه الصيفية المختلفة، أو المكسرات، ولهذا قامت إحدى الشركات المتخصصة في صناعة المثلجات، بدراسة تكشف عن الصفات الشخصية وارتباطها بأنواع الآيس كريم.

وحسب موقع "Baskinrobbins" للمثلجات، يمكن من خلال نوع الآيس كريم معرفة الصفات الشخصية.

وتنقل صحيفة "اليوم السابع" عن التقرير الأنواع المختلفة من الآيس كريم ومَن يفضلها، حسب شخصيته، وهي:

*آيس كريم بالبسكويت

يتسم الأشخاص الذين يفضلون تناول الآيس كريم بالبسكويت، بالتفاؤل والعاطفية، حيث تتحكم قلوبهم في قراراتهم، كما يتصفون بالمرح وحب الفن.

*آيس كريم بكعكة الوافل

والذين يفضلون تناول الآيس كريم بكعكة الوافل، يتسمون بالكرم واتباع العادات والتقاليد، ويسعون دائماً لتحقيق السلام بين الناس، كما يتصفون بالعاطفية.

*كوب آيس كريم

أما الأشخاص الذين يفضلون تناول كوب الآيس كريم، فيتصفون بالعقلانية والقدرة على تحمُّل المسؤولية، وطاعة الآخرين، وحب العائلة، والعمل بجد، خاصة مَن يفضلون تناول كوب الأيس كريم بالشوكولاتة.

*فطيرة الآيس كريم

ويتصف الأشخاص الذين يفضلون تناول فطيرة بالآيس كريم، بأن شخصيتهم مليئة بالتناقضات، ويحلمون بامتلاك كل شيء، كما يتصفون بالانطوائية، والانفتاح في الوقت نفسه، كما يعرف عنهم حبهم للفن وسعيهم الدائم لتحقيق المثالية.

*آيس كريم بالفانيليا والشوكولاتة

يتصف الأشخاص الذين يفضلون الآيس كريم بنكهة تمزج الشوكولاتة والفانيليا، بالانفتاح والعاطفية، والحماس، والإخلاص، وحساب كل خطوة قبل خوض معركة، كما يعرف عنهم إخلاصهم.

*كوكيز آيس كريم بالشوكولاتة

يتصف الأشخاص الذين يفضلون تناول كوكيز بالآيس كريم بالشوكولاتة، بالتفكير بواقعية والانطوائية، كما يستطيعون قيادة الآخرين.

*آيس كريم بالحليب

يتميز الأشخاص الذين يفضلون تناول الآيس كريم بمخفوق الحليب، بأنهم لا يعرفون الخوف، ويفضلون ممارسة التمارين الرياضية، كما يهتمون بأفراد عائلتهم، ويحبون الفن بكل أنواعه.

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