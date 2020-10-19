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"أوبك+" تتعهد بدعم سوق النفط مع تصاعد المخاوف من الموجة الثانية لـ"كورونا"

عدم تقديم أي توصيات قبل الاجتماع المقبل للمنظمة

تعهدت منظمة أوبك وحلفاؤها اليوم (الاثنين)، باتخاذ إجراءات لدعم سوق النفط مع تصاعد المخاوف من أن موجة ثانية من جائحة "كوفيد -19"، ستعيق الطلب وستؤدي خطة سابقة لزيادة الإنتاج من العام المقبل إلى المزيد.

ونقلت "رويترز" عن أربعة مصادر في "أوبك +" تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن لجنة اليوم لم تقدم أي توصية رسمية بشأن تغيير السياسة لعام 2021 قبل اجتماع "أوبك" الكامل المقبل في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) وحتى ديسمبر (كانون الأول).

وفي الوقت الحالي، تخفض "أوبك +" الإنتاج بمقدار 7.7 ملايين برميل يوميًا، انخفاضًا من التخفيضات البالغة 9.7 ملايين برميل يوميًا التي فرضت من الأول من مايو إلى الأول من أغسطس.

ومن المقرر أن تخفض "أوبك +" التخفيضات بمقدار مليوني برميل يوميًا في يناير.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"أوبك+" تتعهد بدعم سوق النفط مع تصاعد المخاوف من الموجة الثانية لـ"كورونا"
سبق

تعهدت منظمة أوبك وحلفاؤها اليوم (الاثنين)، باتخاذ إجراءات لدعم سوق النفط مع تصاعد المخاوف من أن موجة ثانية من جائحة "كوفيد -19"، ستعيق الطلب وستؤدي خطة سابقة لزيادة الإنتاج من العام المقبل إلى المزيد.

ونقلت "رويترز" عن أربعة مصادر في "أوبك +" تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن لجنة اليوم لم تقدم أي توصية رسمية بشأن تغيير السياسة لعام 2021 قبل اجتماع "أوبك" الكامل المقبل في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) وحتى ديسمبر (كانون الأول).

وفي الوقت الحالي، تخفض "أوبك +" الإنتاج بمقدار 7.7 ملايين برميل يوميًا، انخفاضًا من التخفيضات البالغة 9.7 ملايين برميل يوميًا التي فرضت من الأول من مايو إلى الأول من أغسطس.

ومن المقرر أن تخفض "أوبك +" التخفيضات بمقدار مليوني برميل يوميًا في يناير.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
09:12 PM

"أوبك+" تتعهد بدعم سوق النفط مع تصاعد المخاوف من الموجة الثانية لـ"كورونا"

عدم تقديم أي توصيات قبل الاجتماع المقبل للمنظمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعهدت منظمة أوبك وحلفاؤها اليوم (الاثنين)، باتخاذ إجراءات لدعم سوق النفط مع تصاعد المخاوف من أن موجة ثانية من جائحة "كوفيد -19"، ستعيق الطلب وستؤدي خطة سابقة لزيادة الإنتاج من العام المقبل إلى المزيد.

ونقلت "رويترز" عن أربعة مصادر في "أوبك +" تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن لجنة اليوم لم تقدم أي توصية رسمية بشأن تغيير السياسة لعام 2021 قبل اجتماع "أوبك" الكامل المقبل في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) وحتى ديسمبر (كانون الأول).

وفي الوقت الحالي، تخفض "أوبك +" الإنتاج بمقدار 7.7 ملايين برميل يوميًا، انخفاضًا من التخفيضات البالغة 9.7 ملايين برميل يوميًا التي فرضت من الأول من مايو إلى الأول من أغسطس.

ومن المقرر أن تخفض "أوبك +" التخفيضات بمقدار مليوني برميل يوميًا في يناير.

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