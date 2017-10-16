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مجلس الأمن قلق من هروب أسرى "داعش" جراء الهجوم التركي

في بيان مقتضب حظي بإجماع أعضائه

أعرب مجلس الأمن الدولي اليوم (الأربعاء) عن قلقه من مخاطر تدهور الوضع الإنساني في شمال شرق سوريا، وهروب مقاتلي تنظيم "داعش" الأسرى، وفقاً لبيان أوردته "رويترز".

واتفق أعضاء مجلس الأمن وعددهم 15 على البيان المقتضب، بعد الاجتماع للمرة الثانية خلف الأبواب المغلقة منذ بداية العملية التركية، التي أجبرت عشرات الآلاف من المدنيين على النزوح وأثارت تساؤلات بشأن مصير الآلاف من مقاتلي "داعش" في السجون الكردية.

مجلس الأمن الدولي

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مجلس الأمن قلق من هروب أسرى "داعش" جراء الهجوم التركي
سبق

أعرب مجلس الأمن الدولي اليوم (الأربعاء) عن قلقه من مخاطر تدهور الوضع الإنساني في شمال شرق سوريا، وهروب مقاتلي تنظيم "داعش" الأسرى، وفقاً لبيان أوردته "رويترز".

واتفق أعضاء مجلس الأمن وعددهم 15 على البيان المقتضب، بعد الاجتماع للمرة الثانية خلف الأبواب المغلقة منذ بداية العملية التركية، التي أجبرت عشرات الآلاف من المدنيين على النزوح وأثارت تساؤلات بشأن مصير الآلاف من مقاتلي "داعش" في السجون الكردية.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
08:32 PM

مجلس الأمن قلق من هروب أسرى "داعش" جراء الهجوم التركي

في بيان مقتضب حظي بإجماع أعضائه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعرب مجلس الأمن الدولي اليوم (الأربعاء) عن قلقه من مخاطر تدهور الوضع الإنساني في شمال شرق سوريا، وهروب مقاتلي تنظيم "داعش" الأسرى، وفقاً لبيان أوردته "رويترز".

واتفق أعضاء مجلس الأمن وعددهم 15 على البيان المقتضب، بعد الاجتماع للمرة الثانية خلف الأبواب المغلقة منذ بداية العملية التركية، التي أجبرت عشرات الآلاف من المدنيين على النزوح وأثارت تساؤلات بشأن مصير الآلاف من مقاتلي "داعش" في السجون الكردية.

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