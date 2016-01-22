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عربة للنساء سرعان ما اختفت.. "أضم" تريد: مكتب "أحوال" يكفيهم الليث

أهالٍ: مقر "الخدمة السريعة" المدشن مؤخراً داخل المحافظة لا يفي بالغرض

ناشد عدد من سكان محافظة أضم، ضرورة استحداث مكتب أحوال مدنية مستقل ومجهّز داخل المحافظة، يكفيهم عناء السفر إلى المناطق والمحافظات الأخرى من أجل الحصول على الخدمة.

وأشار الأهالي إلى أن مكتب الخدمة السريعة الذي تم تدشينه مؤخراً داخل مقر المحافظة، لا يفي بالغرض؛ حيث يستقبل المراجعين من الرجال فقط لمدة يومين في الأسبوع، وباقي الأيام مغلق؛ فيما يتطلب عند استلام الوثائق (من بدل فاقد أو إصدار وتجديد للهوية)، السفر لمحافظة الليث من أجل الاستلام دون معرفة الفائدة المرجوة من المكتب المستحدث مؤخراً؛ ما لم يقدم الخدمة كاملةً.

وتحدّث الأهالي عن معاناة أخرى تكمن في عدم توفر فرع أحوال للنساء إطلاقاً؛ لافتين إلى أنه تم وضع عربة متنقلة خاصة للنساء لمدة أسبوع واحد فقط ولم تكرر العودة مرة أخرى؛ في ظل الحاجة الملحة للخدمة الغائبة تماماً عن نساء المحافظة.

وطالَبَ الأهالي، في مجمل حديثهم، بإنشاء مكتب أحوال مدنية في محافظة أضم؛ كي يريحهم من عناء السفر إلى مناطق أخرى لإنهاء إجراءاتهم؛ مؤكدين أن محافظة أضم تعد من أكبر المحافظات التابعة لمنطقة مكة المكرمة؛ إذ يتجاوز عدد سكانها 70 ألف نسمة ويتبع لها خدمياً أربعة مراكز إدارية وعشرات القرى والهجر.

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عربة للنساء سرعان ما اختفت.. "أضم" تريد: مكتب "أحوال" يكفيهم الليث
سبق

ناشد عدد من سكان محافظة أضم، ضرورة استحداث مكتب أحوال مدنية مستقل ومجهّز داخل المحافظة، يكفيهم عناء السفر إلى المناطق والمحافظات الأخرى من أجل الحصول على الخدمة.

وأشار الأهالي إلى أن مكتب الخدمة السريعة الذي تم تدشينه مؤخراً داخل مقر المحافظة، لا يفي بالغرض؛ حيث يستقبل المراجعين من الرجال فقط لمدة يومين في الأسبوع، وباقي الأيام مغلق؛ فيما يتطلب عند استلام الوثائق (من بدل فاقد أو إصدار وتجديد للهوية)، السفر لمحافظة الليث من أجل الاستلام دون معرفة الفائدة المرجوة من المكتب المستحدث مؤخراً؛ ما لم يقدم الخدمة كاملةً.

وتحدّث الأهالي عن معاناة أخرى تكمن في عدم توفر فرع أحوال للنساء إطلاقاً؛ لافتين إلى أنه تم وضع عربة متنقلة خاصة للنساء لمدة أسبوع واحد فقط ولم تكرر العودة مرة أخرى؛ في ظل الحاجة الملحة للخدمة الغائبة تماماً عن نساء المحافظة.

وطالَبَ الأهالي، في مجمل حديثهم، بإنشاء مكتب أحوال مدنية في محافظة أضم؛ كي يريحهم من عناء السفر إلى مناطق أخرى لإنهاء إجراءاتهم؛ مؤكدين أن محافظة أضم تعد من أكبر المحافظات التابعة لمنطقة مكة المكرمة؛ إذ يتجاوز عدد سكانها 70 ألف نسمة ويتبع لها خدمياً أربعة مراكز إدارية وعشرات القرى والهجر.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
01:29 PM

عربة للنساء سرعان ما اختفت.. "أضم" تريد: مكتب "أحوال" يكفيهم الليث

أهالٍ: مقر "الخدمة السريعة" المدشن مؤخراً داخل المحافظة لا يفي بالغرض

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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4,325

ناشد عدد من سكان محافظة أضم، ضرورة استحداث مكتب أحوال مدنية مستقل ومجهّز داخل المحافظة، يكفيهم عناء السفر إلى المناطق والمحافظات الأخرى من أجل الحصول على الخدمة.

وأشار الأهالي إلى أن مكتب الخدمة السريعة الذي تم تدشينه مؤخراً داخل مقر المحافظة، لا يفي بالغرض؛ حيث يستقبل المراجعين من الرجال فقط لمدة يومين في الأسبوع، وباقي الأيام مغلق؛ فيما يتطلب عند استلام الوثائق (من بدل فاقد أو إصدار وتجديد للهوية)، السفر لمحافظة الليث من أجل الاستلام دون معرفة الفائدة المرجوة من المكتب المستحدث مؤخراً؛ ما لم يقدم الخدمة كاملةً.

وتحدّث الأهالي عن معاناة أخرى تكمن في عدم توفر فرع أحوال للنساء إطلاقاً؛ لافتين إلى أنه تم وضع عربة متنقلة خاصة للنساء لمدة أسبوع واحد فقط ولم تكرر العودة مرة أخرى؛ في ظل الحاجة الملحة للخدمة الغائبة تماماً عن نساء المحافظة.

وطالَبَ الأهالي، في مجمل حديثهم، بإنشاء مكتب أحوال مدنية في محافظة أضم؛ كي يريحهم من عناء السفر إلى مناطق أخرى لإنهاء إجراءاتهم؛ مؤكدين أن محافظة أضم تعد من أكبر المحافظات التابعة لمنطقة مكة المكرمة؛ إذ يتجاوز عدد سكانها 70 ألف نسمة ويتبع لها خدمياً أربعة مراكز إدارية وعشرات القرى والهجر.

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