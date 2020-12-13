في يوم واحد.. دول القارة الإفريقية تسجل 19 ألفًا و283 إصابة بكورونا

و404 حالات وفاة

أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن دول القارة الإفريقية، سجلت 19 ألفًا و283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و404 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بدول القارة الإفريقية بفيروس كورونا، بلغ مليونين و343 ألفًا و128 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 55 ألفًا و669 حالة وفاة.