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"الأزياء" تدعم 100 علامة تجارية سعودية للأزياء لتنمية أسواقها المحلية والدولية

عبر معرض "التراث السعودي" بمركز الملك عبدالله المالي بالرياض من 10 إلى 18 من ديسمبر

تنظم هيئة الأزياء يوم الجمعة القادم، معرض "التراث السعودي" الذي يعد من مخرجات برنامج "100 براند سعودي" الذي نظمته الهيئة مؤخراً لدعم وتطوير 100 علامة تجارية سعودية للأزياء لتنمية أسواقها المحلية والدولية بالتدريب والتوجيه والاستشارات.

ويمتد المعرض الذي سيقام في الفاينانشال بلازا بمركز الملك عبدالله المالي بالرياض خلال الفترة من 10 إلى 18 من ديسمبر الجاري. ويمكن للراغبين في حضور المعرض شراء التذاكر عبر الرابط الإلكتروني: "https://www.ticketmx.com/ar/d/1019/saudi-100-brands-exhibition/126ba781fe5b4e6b83a1".

ويأتي المعرض بعد ستة أشهر من إطلاق هيئة الأزياء لبرنامجها التوجيهي "100 براند سعودي" الذي حددت من خلالها المتأهلين للتصفيات النهائية، حيث سيقدم هؤلاء في المعرض قطعاً وتصاميم مستوحاة من عناصر تراثية مميزة، مثل: الخزامى، وبيوت الشعر، وغيرها من عناصر التراث السعودي الغني.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء، بوراك تشاكماك: "في ظل الاعتزاز المتنامي لدى مصممي ومصممات المملكة بتراثهم وثقافتهم، يسر هيئة الأزياء أن تكون قادرة على مشاركة هذا الاعتزاز وتقديم مفاهيم التصميم المذهلة التي يملكها هؤلاء المبدعون من خلال معرض (التراث السعودي) الذي يظهر اتساع وعمق المواهب السعودية في مجال الأزياء، وقد كان من المذهل رؤية المصممين يستمدون الإلهام ليس من تاريخهم وقيمهم المشتركة فحسب، بل من محيطهم الطبيعي. وإننا نأمل أن يلهم المعرض كل من يأتي إليه".

من جانبه، قال المرشد الرئيس لبرنامج "100 براند سعودي" فابيان هيروز: "تقديراً لتراث المملكة النابض بالحياة، اخترنا أن نوجه المشاركين في البرنامج لإنشاء قطع مستوحاة من التاريخ الثقافي السعودي الفريد ونحتفي به"، مضيفاً: "لقد حرصنا أن تكون محتويات المعرض وسيلة لفهم أفضل لتراث المملكة، حيث مكَّن المعرض المصممين من اكتشاف هوياتهم الشخصية والتجارية على حدٍّ سواء".

يذكر أن معرض "التراث السعودي" سيقام بالتزامن مع "مستقبل الأزياء"، الحدث الرائد في المملكة، والذي تنظمه هيئة الأزياء وتستضيف فيه خبراء الأزياء وكبار الشخصيات والمصممين المحليين والدوليين، عبر بث مباشر من عدة إستوديوهات في مدينتَي الرياض ونيويورك الأمريكية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأزياء" تدعم 100 علامة تجارية سعودية للأزياء لتنمية أسواقها المحلية والدولية
سبق

تنظم هيئة الأزياء يوم الجمعة القادم، معرض "التراث السعودي" الذي يعد من مخرجات برنامج "100 براند سعودي" الذي نظمته الهيئة مؤخراً لدعم وتطوير 100 علامة تجارية سعودية للأزياء لتنمية أسواقها المحلية والدولية بالتدريب والتوجيه والاستشارات.

ويمتد المعرض الذي سيقام في الفاينانشال بلازا بمركز الملك عبدالله المالي بالرياض خلال الفترة من 10 إلى 18 من ديسمبر الجاري. ويمكن للراغبين في حضور المعرض شراء التذاكر عبر الرابط الإلكتروني: "https://www.ticketmx.com/ar/d/1019/saudi-100-brands-exhibition/126ba781fe5b4e6b83a1".

ويأتي المعرض بعد ستة أشهر من إطلاق هيئة الأزياء لبرنامجها التوجيهي "100 براند سعودي" الذي حددت من خلالها المتأهلين للتصفيات النهائية، حيث سيقدم هؤلاء في المعرض قطعاً وتصاميم مستوحاة من عناصر تراثية مميزة، مثل: الخزامى، وبيوت الشعر، وغيرها من عناصر التراث السعودي الغني.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء، بوراك تشاكماك: "في ظل الاعتزاز المتنامي لدى مصممي ومصممات المملكة بتراثهم وثقافتهم، يسر هيئة الأزياء أن تكون قادرة على مشاركة هذا الاعتزاز وتقديم مفاهيم التصميم المذهلة التي يملكها هؤلاء المبدعون من خلال معرض (التراث السعودي) الذي يظهر اتساع وعمق المواهب السعودية في مجال الأزياء، وقد كان من المذهل رؤية المصممين يستمدون الإلهام ليس من تاريخهم وقيمهم المشتركة فحسب، بل من محيطهم الطبيعي. وإننا نأمل أن يلهم المعرض كل من يأتي إليه".

من جانبه، قال المرشد الرئيس لبرنامج "100 براند سعودي" فابيان هيروز: "تقديراً لتراث المملكة النابض بالحياة، اخترنا أن نوجه المشاركين في البرنامج لإنشاء قطع مستوحاة من التاريخ الثقافي السعودي الفريد ونحتفي به"، مضيفاً: "لقد حرصنا أن تكون محتويات المعرض وسيلة لفهم أفضل لتراث المملكة، حيث مكَّن المعرض المصممين من اكتشاف هوياتهم الشخصية والتجارية على حدٍّ سواء".

يذكر أن معرض "التراث السعودي" سيقام بالتزامن مع "مستقبل الأزياء"، الحدث الرائد في المملكة، والذي تنظمه هيئة الأزياء وتستضيف فيه خبراء الأزياء وكبار الشخصيات والمصممين المحليين والدوليين، عبر بث مباشر من عدة إستوديوهات في مدينتَي الرياض ونيويورك الأمريكية.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
06:51 PM

"الأزياء" تدعم 100 علامة تجارية سعودية للأزياء لتنمية أسواقها المحلية والدولية

عبر معرض "التراث السعودي" بمركز الملك عبدالله المالي بالرياض من 10 إلى 18 من ديسمبر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تنظم هيئة الأزياء يوم الجمعة القادم، معرض "التراث السعودي" الذي يعد من مخرجات برنامج "100 براند سعودي" الذي نظمته الهيئة مؤخراً لدعم وتطوير 100 علامة تجارية سعودية للأزياء لتنمية أسواقها المحلية والدولية بالتدريب والتوجيه والاستشارات.

ويمتد المعرض الذي سيقام في الفاينانشال بلازا بمركز الملك عبدالله المالي بالرياض خلال الفترة من 10 إلى 18 من ديسمبر الجاري. ويمكن للراغبين في حضور المعرض شراء التذاكر عبر الرابط الإلكتروني: "https://www.ticketmx.com/ar/d/1019/saudi-100-brands-exhibition/126ba781fe5b4e6b83a1".

ويأتي المعرض بعد ستة أشهر من إطلاق هيئة الأزياء لبرنامجها التوجيهي "100 براند سعودي" الذي حددت من خلالها المتأهلين للتصفيات النهائية، حيث سيقدم هؤلاء في المعرض قطعاً وتصاميم مستوحاة من عناصر تراثية مميزة، مثل: الخزامى، وبيوت الشعر، وغيرها من عناصر التراث السعودي الغني.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء، بوراك تشاكماك: "في ظل الاعتزاز المتنامي لدى مصممي ومصممات المملكة بتراثهم وثقافتهم، يسر هيئة الأزياء أن تكون قادرة على مشاركة هذا الاعتزاز وتقديم مفاهيم التصميم المذهلة التي يملكها هؤلاء المبدعون من خلال معرض (التراث السعودي) الذي يظهر اتساع وعمق المواهب السعودية في مجال الأزياء، وقد كان من المذهل رؤية المصممين يستمدون الإلهام ليس من تاريخهم وقيمهم المشتركة فحسب، بل من محيطهم الطبيعي. وإننا نأمل أن يلهم المعرض كل من يأتي إليه".

من جانبه، قال المرشد الرئيس لبرنامج "100 براند سعودي" فابيان هيروز: "تقديراً لتراث المملكة النابض بالحياة، اخترنا أن نوجه المشاركين في البرنامج لإنشاء قطع مستوحاة من التاريخ الثقافي السعودي الفريد ونحتفي به"، مضيفاً: "لقد حرصنا أن تكون محتويات المعرض وسيلة لفهم أفضل لتراث المملكة، حيث مكَّن المعرض المصممين من اكتشاف هوياتهم الشخصية والتجارية على حدٍّ سواء".

يذكر أن معرض "التراث السعودي" سيقام بالتزامن مع "مستقبل الأزياء"، الحدث الرائد في المملكة، والذي تنظمه هيئة الأزياء وتستضيف فيه خبراء الأزياء وكبار الشخصيات والمصممين المحليين والدوليين، عبر بث مباشر من عدة إستوديوهات في مدينتَي الرياض ونيويورك الأمريكية.

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