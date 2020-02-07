وقالت بيلوسي؛ مجدّداً إنها تصلي من أجل ترامب؛ بعد ساعات من قول ترامب خلال مراسم إفطار الصلاة، إنه "لا يحب الناس الذين يقولون: أُصلي من أجلك.. بينما يعلمون أن ذلك غير صحيح".

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي؛ إنها تصلي بقوة من أجل الرئيس دونالد ترامب؛ لأنه "ضلَّ عن الطريق"، فيما يتعلق بالدستور الأمريكي والقيم الأمريكية.

رئيسة مجلس النواب الأمريكي: ترامب "ضلَّ عن الطريق" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-07 قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي؛ إنها تصلي بقوة من أجل الرئيس دونالد ترامب؛ لأنه "ضلَّ عن الطريق"، فيما يتعلق بالدستور الأمريكي والقيم الأمريكية. وقالت بيلوسي؛ مجدّداً إنها تصلي من أجل ترامب؛ بعد ساعات من قول ترامب خلال مراسم إفطار الصلاة، إنه "لا يحب الناس الذين يقولون: أُصلي من أجلك.. بينما يعلمون أن ذلك غير صحيح".

07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441 01:26 PM

رئيسة مجلس النواب الأمريكي: ترامب "ضلَّ عن الطريق" قالت إنها تصلي بقوة من أجله





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قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي؛ إنها تصلي بقوة من أجل الرئيس دونالد ترامب؛ لأنه "ضلَّ عن الطريق"، فيما يتعلق بالدستور الأمريكي والقيم الأمريكية.

وقالت بيلوسي؛ مجدّداً إنها تصلي من أجل ترامب؛ بعد ساعات من قول ترامب خلال مراسم إفطار الصلاة، إنه "لا يحب الناس الذين يقولون: أُصلي من أجلك.. بينما يعلمون أن ذلك غير صحيح".