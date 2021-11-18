أفادت وزارة "الصحة"، بأن عدم الإصابة بالسكري، لا تعني أن الشخص سليم؛ بل قد يكون في مرحلة ما قبل السكري، وهي مرحلة يرتفع فيها مستوى السكر في الدم أعلى من الطبيعي وأقل من الإصابة؛ حيث يكون معدل السكر في الدم 100 - 125ملغم / دسل للصائم. ونشرت "الصحة" عبر حسابها في "تويتر"، "إنفوجرافيكس" وجّهت من خلالها جملة من النصائح والإرشادات لمنع أو تأخير الإصابة بالسكري؛ منها "اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة "خمسة أيام في الأسبوع"، والمحافظة على وزن صحي، مع أهمية الابتعاد عن اللحوم المصنعة والمشروبات المحلاة. وقالت الوزارة: تناول الطعام في أوقات منتظمة خلال اليوم يساعد على حرق السعرات الحرارية بمعدل أسرع، ويقلل من إغراء تناول وجبات خفيفة إضافية؛ لافتة إلى أن نمط الحياة الصحي يساهم بفاعلية في العودة من مرحلة ما قبل السكري واستعادة مستوى سكر طبيعي؛ مما يقي من داء السكري "النوع الثاني". وكانت "الصحة" قد أطلقت الأسبوع الماضي حملةً توعوية بعنوان "#ماقبل_السكري"، هدفت خلالها إلى التعريف بمرحلة ما قبل الإصابة بالسكري؛ وذلك تزامنًا مع فعاليات اليوم العالمي للسكري. وركزت الحملة على التوعية بمرض السكري وأثره على تغيير الحياة، والتوعية بأثر العادات غير الصحية ودورها في الإصابة بالسكري، وتشجيع أفراد المجتمع على تغيير العادات غير الصحية التي تؤدي للإصابة بالسكري، وتحفيزهم لاكتساب سلوكيات وعادات صحية لمنع أو تأخير الإصابة بالمرض، وأيضًا التركيز على أثر العادات الصحية (العادات الغذائية الصحية، إنقاص الوزن، ممارسة الرياضة)، في الحيلولة دون احتماليات الإصابة. وتضمّنت الحملة رسائل توعوية وتحفيزًا لأفراد المجتمع لممارسة الرياضة والأكل الصحي، كما قامت الوزارة بتصميم العديد من المنتجات التوعوية، وكذلك إنتاج فيديو بهذا الخصوص https://youtu.be/J6MCRJ0Hhd8، ونشرها عبر حسابات الصحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

"الصحة": عدم الإصابة بالسكري لا تعني أن الشخص سليم وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-11-18 أفادت وزارة "الصحة"، بأن عدم الإصابة بالسكري، لا تعني أن الشخص سليم؛ بل قد يكون في مرحلة ما قبل السكري، وهي مرحلة يرتفع فيها مستوى السكر في الدم أعلى من الطبيعي وأقل من الإصابة؛ حيث يكون معدل السكر في الدم 100 - 125ملغم / دسل للصائم.

ونشرت "الصحة" عبر حسابها في "تويتر"، "إنفوجرافيكس" وجّهت من خلالها جملة من النصائح والإرشادات لمنع أو تأخير الإصابة بالسكري؛ منها "اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة "خمسة أيام في الأسبوع"، والمحافظة على وزن صحي، مع أهمية الابتعاد عن اللحوم المصنعة والمشروبات المحلاة.

وقالت الوزارة: تناول الطعام في أوقات منتظمة خلال اليوم يساعد على حرق السعرات الحرارية بمعدل أسرع، ويقلل من إغراء تناول وجبات خفيفة إضافية؛ لافتة إلى أن نمط الحياة الصحي يساهم بفاعلية في العودة من مرحلة ما قبل السكري واستعادة مستوى سكر طبيعي؛ مما يقي من داء السكري "النوع الثاني".

وكانت "الصحة" قد أطلقت الأسبوع الماضي حملةً توعوية بعنوان "#ماقبل_السكري"، هدفت خلالها إلى التعريف بمرحلة ما قبل الإصابة بالسكري؛ وذلك تزامنًا مع فعاليات اليوم العالمي للسكري.

وركزت الحملة على التوعية بمرض السكري وأثره على تغيير الحياة، والتوعية بأثر العادات غير الصحية ودورها في الإصابة بالسكري، وتشجيع أفراد المجتمع على تغيير العادات غير الصحية التي تؤدي للإصابة بالسكري، وتحفيزهم لاكتساب سلوكيات وعادات صحية لمنع أو تأخير الإصابة بالمرض، وأيضًا التركيز على أثر العادات الصحية (العادات الغذائية الصحية، إنقاص الوزن، ممارسة الرياضة)، في الحيلولة دون احتماليات الإصابة.

وتضمّنت الحملة رسائل توعوية وتحفيزًا لأفراد المجتمع لممارسة الرياضة والأكل الصحي، كما قامت الوزارة بتصميم العديد من المنتجات التوعوية، وكذلك إنتاج فيديو بهذا الخصوص https://youtu.be/J6MCRJ0Hhd8، ونشرها عبر حسابات الصحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441 01:16 PM

اخر تعديل 18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441 02:14 PM

"الصحة": عدم الإصابة بالسكري لا تعني أن الشخص سليم أوصت بضرورة اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة





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أفادت وزارة "الصحة"، بأن عدم الإصابة بالسكري، لا تعني أن الشخص سليم؛ بل قد يكون في مرحلة ما قبل السكري، وهي مرحلة يرتفع فيها مستوى السكر في الدم أعلى من الطبيعي وأقل من الإصابة؛ حيث يكون معدل السكر في الدم 100 - 125ملغم / دسل للصائم.

ونشرت "الصحة" عبر حسابها في "تويتر"، "إنفوجرافيكس" وجّهت من خلالها جملة من النصائح والإرشادات لمنع أو تأخير الإصابة بالسكري؛ منها "اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة "خمسة أيام في الأسبوع"، والمحافظة على وزن صحي، مع أهمية الابتعاد عن اللحوم المصنعة والمشروبات المحلاة.

وقالت الوزارة: تناول الطعام في أوقات منتظمة خلال اليوم يساعد على حرق السعرات الحرارية بمعدل أسرع، ويقلل من إغراء تناول وجبات خفيفة إضافية؛ لافتة إلى أن نمط الحياة الصحي يساهم بفاعلية في العودة من مرحلة ما قبل السكري واستعادة مستوى سكر طبيعي؛ مما يقي من داء السكري "النوع الثاني".

وكانت "الصحة" قد أطلقت الأسبوع الماضي حملةً توعوية بعنوان "#ماقبل_السكري"، هدفت خلالها إلى التعريف بمرحلة ما قبل الإصابة بالسكري؛ وذلك تزامنًا مع فعاليات اليوم العالمي للسكري.

وركزت الحملة على التوعية بمرض السكري وأثره على تغيير الحياة، والتوعية بأثر العادات غير الصحية ودورها في الإصابة بالسكري، وتشجيع أفراد المجتمع على تغيير العادات غير الصحية التي تؤدي للإصابة بالسكري، وتحفيزهم لاكتساب سلوكيات وعادات صحية لمنع أو تأخير الإصابة بالمرض، وأيضًا التركيز على أثر العادات الصحية (العادات الغذائية الصحية، إنقاص الوزن، ممارسة الرياضة)، في الحيلولة دون احتماليات الإصابة.

وتضمّنت الحملة رسائل توعوية وتحفيزًا لأفراد المجتمع لممارسة الرياضة والأكل الصحي، كما قامت الوزارة بتصميم العديد من المنتجات التوعوية، وكذلك إنتاج فيديو بهذا الخصوص https://youtu.be/J6MCRJ0Hhd8، ونشرها عبر حسابات الصحة على مواقع التواصل الاجتماعي.