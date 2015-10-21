النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظ شقراء يستقبل "لجنة تقييم برنامج المدن الصحية" بمنطقة الرياض

لمناقشة المعايير المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية

استقبل محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، في مكتبه بديوان المحافظة، فريق تقييم برنامج المدن الصحية بمنطقة الرياض لمناقشة معايير المدن الصحية المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، وأهم المبادرات التي تم تنفيذها.

وضم الفريق الزائر: الدكتورة أميرة الرصيص، والأخصائي شافي الرشيدي، والأخصائي ملاك القحطاني، والأخصائي عيد الأصيفر.

وفي البداية رحّب "البواردي" بأعضاء اللجنة متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، وأوضح الدعم المتواصل والتوجيهات المستمرة من لدن الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض؛ سعيًا منهما لأن تكون محافظة شقراء ضمن المحافظات المستهدفة للانضمام لبرنامج المدن الصحية بمشيئة الله تعالى.

ثم عقد اجتماعًا مع الفريق في ديوان المحافظة لتوضيح آلية العمل، بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة شقراء العقيد عبدالعزيز اليوسف، ورئيس بلدية محافظة شقراء المهندس عبدالمحسن الحمادي، ومساعد مدير التعليم الدكتور عادل الزايدي، ومدير مستشفى شقراء العام الأخصائي ياسر العطني، وممثّل وزارة البيئة والمياه والزراعة بشقراء المهندس حمد الشامخ، ومنسق مدينة شقراء الصحية المهندس صالح الرويس.

وخلال الاجتماع قدم الأخصائي شافي الرشيدي شرحًا مفصلًا عن آلية ومعايير المدن الصحية لدى منظمة الصحة العالمية، وكذلك تمت مناقشة المبادرات التي تم تنفيذها وما تم تقديمه من خلال الشراكات المجتمعية وبرامج التطوع المعتمدة التي كانت مثار إعجاب فريق التقييم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
محافظ شقراء يستقبل "لجنة تقييم برنامج المدن الصحية" بمنطقة الرياض
سبق

استقبل محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، في مكتبه بديوان المحافظة، فريق تقييم برنامج المدن الصحية بمنطقة الرياض لمناقشة معايير المدن الصحية المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، وأهم المبادرات التي تم تنفيذها.

وضم الفريق الزائر: الدكتورة أميرة الرصيص، والأخصائي شافي الرشيدي، والأخصائي ملاك القحطاني، والأخصائي عيد الأصيفر.

وفي البداية رحّب "البواردي" بأعضاء اللجنة متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، وأوضح الدعم المتواصل والتوجيهات المستمرة من لدن الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض؛ سعيًا منهما لأن تكون محافظة شقراء ضمن المحافظات المستهدفة للانضمام لبرنامج المدن الصحية بمشيئة الله تعالى.

ثم عقد اجتماعًا مع الفريق في ديوان المحافظة لتوضيح آلية العمل، بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة شقراء العقيد عبدالعزيز اليوسف، ورئيس بلدية محافظة شقراء المهندس عبدالمحسن الحمادي، ومساعد مدير التعليم الدكتور عادل الزايدي، ومدير مستشفى شقراء العام الأخصائي ياسر العطني، وممثّل وزارة البيئة والمياه والزراعة بشقراء المهندس حمد الشامخ، ومنسق مدينة شقراء الصحية المهندس صالح الرويس.

وخلال الاجتماع قدم الأخصائي شافي الرشيدي شرحًا مفصلًا عن آلية ومعايير المدن الصحية لدى منظمة الصحة العالمية، وكذلك تمت مناقشة المبادرات التي تم تنفيذها وما تم تقديمه من خلال الشراكات المجتمعية وبرامج التطوع المعتمدة التي كانت مثار إعجاب فريق التقييم.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
08:12 PM

محافظ شقراء يستقبل "لجنة تقييم برنامج المدن الصحية" بمنطقة الرياض

لمناقشة المعايير المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
0
800

استقبل محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، في مكتبه بديوان المحافظة، فريق تقييم برنامج المدن الصحية بمنطقة الرياض لمناقشة معايير المدن الصحية المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، وأهم المبادرات التي تم تنفيذها.

وضم الفريق الزائر: الدكتورة أميرة الرصيص، والأخصائي شافي الرشيدي، والأخصائي ملاك القحطاني، والأخصائي عيد الأصيفر.

وفي البداية رحّب "البواردي" بأعضاء اللجنة متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، وأوضح الدعم المتواصل والتوجيهات المستمرة من لدن الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض؛ سعيًا منهما لأن تكون محافظة شقراء ضمن المحافظات المستهدفة للانضمام لبرنامج المدن الصحية بمشيئة الله تعالى.

ثم عقد اجتماعًا مع الفريق في ديوان المحافظة لتوضيح آلية العمل، بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة شقراء العقيد عبدالعزيز اليوسف، ورئيس بلدية محافظة شقراء المهندس عبدالمحسن الحمادي، ومساعد مدير التعليم الدكتور عادل الزايدي، ومدير مستشفى شقراء العام الأخصائي ياسر العطني، وممثّل وزارة البيئة والمياه والزراعة بشقراء المهندس حمد الشامخ، ومنسق مدينة شقراء الصحية المهندس صالح الرويس.

وخلال الاجتماع قدم الأخصائي شافي الرشيدي شرحًا مفصلًا عن آلية ومعايير المدن الصحية لدى منظمة الصحة العالمية، وكذلك تمت مناقشة المبادرات التي تم تنفيذها وما تم تقديمه من خلال الشراكات المجتمعية وبرامج التطوع المعتمدة التي كانت مثار إعجاب فريق التقييم.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,033
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,651
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,964
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,077

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة