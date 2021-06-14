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استدراج وانقضاض.. الجيش اليمني يكبّد الحوثيين قتلى وجرحى في كمين بالجوف

مجاميع الميليشيا حوصرت من كل الاتجاهات

قُتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اليوم الاثنين من جراء استهدافهم من قِبل قوات الجيش الوطني اليمني شمالي محافظة الجوف.

ونقل "سبتمبر نت" عن قائد لواء الحسم، العميد هادي حمران الجعيدي، أن قوات الجيش الوطني مسنودة برجال المقاومة الشعبية استدرجت مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية، كانت تحاول التقدم في اتجاه مواقع في جبهة الخنجر شمالي المحافظة.

وأوضح "الجعيدي" أن المجموعة الحوثية التي حاولت التسلل إلى أحد المواقع وجدت نفسها محاصرة من كل الاتجاهات من قِبل قوات الجيش الوطني، التي أحكمت عليها الحصار، وأوقعتها في كمين مُحكم.

وأضاف بأن قوات الجيش الوطني كبّدت ميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة في الأرواح والعتاد.

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استدراج وانقضاض.. الجيش اليمني يكبّد الحوثيين قتلى وجرحى في كمين بالجوف
سبق

قُتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اليوم الاثنين من جراء استهدافهم من قِبل قوات الجيش الوطني اليمني شمالي محافظة الجوف.

ونقل "سبتمبر نت" عن قائد لواء الحسم، العميد هادي حمران الجعيدي، أن قوات الجيش الوطني مسنودة برجال المقاومة الشعبية استدرجت مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية، كانت تحاول التقدم في اتجاه مواقع في جبهة الخنجر شمالي المحافظة.

وأوضح "الجعيدي" أن المجموعة الحوثية التي حاولت التسلل إلى أحد المواقع وجدت نفسها محاصرة من كل الاتجاهات من قِبل قوات الجيش الوطني، التي أحكمت عليها الحصار، وأوقعتها في كمين مُحكم.

وأضاف بأن قوات الجيش الوطني كبّدت ميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة في الأرواح والعتاد.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
09:07 PM

استدراج وانقضاض.. الجيش اليمني يكبّد الحوثيين قتلى وجرحى في كمين بالجوف

مجاميع الميليشيا حوصرت من كل الاتجاهات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اليوم الاثنين من جراء استهدافهم من قِبل قوات الجيش الوطني اليمني شمالي محافظة الجوف.

ونقل "سبتمبر نت" عن قائد لواء الحسم، العميد هادي حمران الجعيدي، أن قوات الجيش الوطني مسنودة برجال المقاومة الشعبية استدرجت مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية، كانت تحاول التقدم في اتجاه مواقع في جبهة الخنجر شمالي المحافظة.

وأوضح "الجعيدي" أن المجموعة الحوثية التي حاولت التسلل إلى أحد المواقع وجدت نفسها محاصرة من كل الاتجاهات من قِبل قوات الجيش الوطني، التي أحكمت عليها الحصار، وأوقعتها في كمين مُحكم.

وأضاف بأن قوات الجيش الوطني كبّدت ميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة في الأرواح والعتاد.

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