أهالي "صور بيشة" يعانون ضعف الاتصالات والإنترنت مع بداية العام الدراسي

وسط تخوفهم من عدم مقدرة طلاب وطالبات الابتدائية على متابعة دروسهم عن بُعد

ما زالت معاناة أهالي مركز الصور التابع لمحافظة بيشة، مستمرة مع بداية العام الدراسي الجديد من ضعف شبكة الجوّال والإنترنت بشكل مستمر، وسط تخوفهم من عدم مقدرة الطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية على متابعة دروسهم عن بُعد.

حيث قال أحد الأهالي المواطن محمد المريري الحارثي إنه مع أول يوم دراسي تذمر سكان قرى مركز الصور بوادي ترج من ضعف شبكة الإنترنت وعدم تشغيل شبكة الـ 4G للبرج ZBS112 حيث لا يعمل به إلا اتصال فقط، مبينًا أن سكان قرى الحجابة ولبرة وأسمار التابعة لمركز الصور بمحافظة بيشة يشتكون من عدم تشغيل البرج منذ تشغيله قبل أربع سنوات، حيث هناك شكاوى ومطالبات للشركة المشغلة STC وهيئة الاتصالات وتنتهي بإغلاق الطلب.

وأضاف المواطن أن البرج جديد له خمس سنوات ولكن من دون خدمة 4G حيث إنهم من العام الماضي والطلاب يذهبون للمراكز الأخرى للبحث عن الشبكة ودون تجاوب من هيئة الاتصالات والشبكة المشغلة ومع بداية هذا العام تتكرر المعاناة مطالبين تدخل جهات عليا لحل الموضوع.