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المسحل يستقبل رئيس جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم ماجد عبدالله

استقبل رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل اليوم رئيس جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم قائد المنتخب الوطني السابق ماجد عبدالله، بحضور الأمين العام إبراهيم القاسم وأمين عام الجمعية فهيد الدوسري، وتم خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون بين الاتحاد والجمعية خلال الفترة المقبلة.

كما شهد اللقاء استعراض أهم مشاريع وبرامج الجمعية المستقبلية، ودور الاتحاد السعودي لكرة القدم مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المسحل يستقبل رئيس جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم ماجد عبدالله
سبق

استقبل رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل اليوم رئيس جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم قائد المنتخب الوطني السابق ماجد عبدالله، بحضور الأمين العام إبراهيم القاسم وأمين عام الجمعية فهيد الدوسري، وتم خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون بين الاتحاد والجمعية خلال الفترة المقبلة.

كما شهد اللقاء استعراض أهم مشاريع وبرامج الجمعية المستقبلية، ودور الاتحاد السعودي لكرة القدم مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
11:45 PM

المسحل يستقبل رئيس جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم ماجد عبدالله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل اليوم رئيس جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم قائد المنتخب الوطني السابق ماجد عبدالله، بحضور الأمين العام إبراهيم القاسم وأمين عام الجمعية فهيد الدوسري، وتم خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون بين الاتحاد والجمعية خلال الفترة المقبلة.

كما شهد اللقاء استعراض أهم مشاريع وبرامج الجمعية المستقبلية، ودور الاتحاد السعودي لكرة القدم مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم.

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