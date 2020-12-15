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قبل رحيله بأيام وبلقطات جديدة للزائر الأبيض.. هكذا بدت مرتفعات "نيوم" مطلع 2020

"المازن": مشاهد الثلوج تحظى بمشاهدات عالية والمنطقة تتميز بتضاريس متنوعة

أعاد المصور الجوي يحيى المازن إنتاج فيديو لتصوير جوي بلقطات جديدة عن ثلوج مرتفعات منطقة نيوم، والتي تساقطت أول العام الميلادي الحالي 2020.

وحظي الفيديو الذي نشر قبل أسبوعين من رحيل العام 2020 باهتمام واسع تحت هشتاق #الشتاء_حولك #شتاء_السعودية #روح_السعودية

وقال المصور الجوي المازن لـ"سبق": إن مشاهد الثلوج بمنطقة "نيوم" تحظى بمشاهدات عالية كل عام، لا سيما وأن المنطقة تتميز بتضاريس متنوعة تجعل منها وجهة سياحة جاذبة خاصة مع تساقط الثلوج، مبيناً أن مَشاهد هذا الفيديو كانت بتاريخ 10/ 1/ 2020م على مرتفعات الظهر مركز علقان بمنطقة نيوم.

المصور الجوي يحيى المازن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قبل رحيله بأيام وبلقطات جديدة للزائر الأبيض.. هكذا بدت مرتفعات "نيوم" مطلع 2020
سبق

أعاد المصور الجوي يحيى المازن إنتاج فيديو لتصوير جوي بلقطات جديدة عن ثلوج مرتفعات منطقة نيوم، والتي تساقطت أول العام الميلادي الحالي 2020.

وحظي الفيديو الذي نشر قبل أسبوعين من رحيل العام 2020 باهتمام واسع تحت هشتاق #الشتاء_حولك #شتاء_السعودية #روح_السعودية

وقال المصور الجوي المازن لـ"سبق": إن مشاهد الثلوج بمنطقة "نيوم" تحظى بمشاهدات عالية كل عام، لا سيما وأن المنطقة تتميز بتضاريس متنوعة تجعل منها وجهة سياحة جاذبة خاصة مع تساقط الثلوج، مبيناً أن مَشاهد هذا الفيديو كانت بتاريخ 10/ 1/ 2020م على مرتفعات الظهر مركز علقان بمنطقة نيوم.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
03:07 PM

قبل رحيله بأيام وبلقطات جديدة للزائر الأبيض.. هكذا بدت مرتفعات "نيوم" مطلع 2020

"المازن": مشاهد الثلوج تحظى بمشاهدات عالية والمنطقة تتميز بتضاريس متنوعة

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
2,728

أعاد المصور الجوي يحيى المازن إنتاج فيديو لتصوير جوي بلقطات جديدة عن ثلوج مرتفعات منطقة نيوم، والتي تساقطت أول العام الميلادي الحالي 2020.

وحظي الفيديو الذي نشر قبل أسبوعين من رحيل العام 2020 باهتمام واسع تحت هشتاق #الشتاء_حولك #شتاء_السعودية #روح_السعودية

وقال المصور الجوي المازن لـ"سبق": إن مشاهد الثلوج بمنطقة "نيوم" تحظى بمشاهدات عالية كل عام، لا سيما وأن المنطقة تتميز بتضاريس متنوعة تجعل منها وجهة سياحة جاذبة خاصة مع تساقط الثلوج، مبيناً أن مَشاهد هذا الفيديو كانت بتاريخ 10/ 1/ 2020م على مرتفعات الظهر مركز علقان بمنطقة نيوم.

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