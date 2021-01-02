النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خبر سار يكشف عن مستويات إنتاج جرعات لقاح "أكسفورد"

بلغ إجمالي الإصابات خلال الأسبوع الأخير في بريطانيا 319 ألفاً

بعد أيامٍ على اعتماد بريطانيا لقاح "أكسفورد أسترازينيكا"، كشف تقرير إخباري عن مستويات إنتاج الجرعات، بما يشكل خبراً ساراً لكثيرين داخل البلاد وخارجها.

وكانت بريطانيا قد أعلنت في 30 ديسمبر الماضي، منح الموافقة على استخدام اللقاح الذي طوّرته جامعة "أكسفورد" وشركة "أسترازينيكا" البريطانية للأدوية.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، السبت، أنه سيكون من الممكن توفير مليونَي جرعة من اللقاح خلال كل أسبوع بحلول منتصف يناير الجاري.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز في فريق اللقاح، أن هناك نحو 530 ألف جرعة جاهزة للتوزيع ابتداءً من الإثنين المقبل.

ووفق "سكاي نيوز"، أضاف المسؤول أنه يتوقع أن تكون هناك مليون جرعة ستكون جاهزة للتوزيع الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن الخطة الموضوعة تقوم على رفع الإنتاج إلى نحو مليونَي جرعة بحلول الأسبوع الثالث من يناير.

وتشكّل هذه المعلومات أخباراً سارة بالنسبة إلى البريطانيين، فقد سجّلت البلاد، الجمعة، 53 ألف إصابة جديدة بالفيروس؛ بلغ إجمالي الإصابات خلال الأسبوع الأخير 319 ألف إصابة؛ ما يرفع إجمالي عدد الإصابات، إلى أكثر من 2.5 مليون إصابة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
خبر سار يكشف عن مستويات إنتاج جرعات لقاح "أكسفورد"
سبق

بعد أيامٍ على اعتماد بريطانيا لقاح "أكسفورد أسترازينيكا"، كشف تقرير إخباري عن مستويات إنتاج الجرعات، بما يشكل خبراً ساراً لكثيرين داخل البلاد وخارجها.

وكانت بريطانيا قد أعلنت في 30 ديسمبر الماضي، منح الموافقة على استخدام اللقاح الذي طوّرته جامعة "أكسفورد" وشركة "أسترازينيكا" البريطانية للأدوية.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، السبت، أنه سيكون من الممكن توفير مليونَي جرعة من اللقاح خلال كل أسبوع بحلول منتصف يناير الجاري.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز في فريق اللقاح، أن هناك نحو 530 ألف جرعة جاهزة للتوزيع ابتداءً من الإثنين المقبل.

ووفق "سكاي نيوز"، أضاف المسؤول أنه يتوقع أن تكون هناك مليون جرعة ستكون جاهزة للتوزيع الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن الخطة الموضوعة تقوم على رفع الإنتاج إلى نحو مليونَي جرعة بحلول الأسبوع الثالث من يناير.

وتشكّل هذه المعلومات أخباراً سارة بالنسبة إلى البريطانيين، فقد سجّلت البلاد، الجمعة، 53 ألف إصابة جديدة بالفيروس؛ بلغ إجمالي الإصابات خلال الأسبوع الأخير 319 ألف إصابة؛ ما يرفع إجمالي عدد الإصابات، إلى أكثر من 2.5 مليون إصابة.

02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442
12:09 PM

خبر سار يكشف عن مستويات إنتاج جرعات لقاح "أكسفورد"

بلغ إجمالي الإصابات خلال الأسبوع الأخير في بريطانيا 319 ألفاً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,159

بعد أيامٍ على اعتماد بريطانيا لقاح "أكسفورد أسترازينيكا"، كشف تقرير إخباري عن مستويات إنتاج الجرعات، بما يشكل خبراً ساراً لكثيرين داخل البلاد وخارجها.

وكانت بريطانيا قد أعلنت في 30 ديسمبر الماضي، منح الموافقة على استخدام اللقاح الذي طوّرته جامعة "أكسفورد" وشركة "أسترازينيكا" البريطانية للأدوية.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، السبت، أنه سيكون من الممكن توفير مليونَي جرعة من اللقاح خلال كل أسبوع بحلول منتصف يناير الجاري.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز في فريق اللقاح، أن هناك نحو 530 ألف جرعة جاهزة للتوزيع ابتداءً من الإثنين المقبل.

ووفق "سكاي نيوز"، أضاف المسؤول أنه يتوقع أن تكون هناك مليون جرعة ستكون جاهزة للتوزيع الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن الخطة الموضوعة تقوم على رفع الإنتاج إلى نحو مليونَي جرعة بحلول الأسبوع الثالث من يناير.

وتشكّل هذه المعلومات أخباراً سارة بالنسبة إلى البريطانيين، فقد سجّلت البلاد، الجمعة، 53 ألف إصابة جديدة بالفيروس؛ بلغ إجمالي الإصابات خلال الأسبوع الأخير 319 ألف إصابة؛ ما يرفع إجمالي عدد الإصابات، إلى أكثر من 2.5 مليون إصابة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,034
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,831
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,326
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,526

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة