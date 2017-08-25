حصل الحميدي سعود المهلكي، على درجة الماجستير من جامعة الملك خالد بتقدير عام "ممتاز" مع مرتبة الشرف، في تخصص إدارة الأعمال/ الأكاديمي.
"الحميدي" يحصل على الماجستير من جامعة الملك خالد
حصل الحميدي سعود المهلكي، على درجة الماجستير من جامعة الملك خالد بتقدير عام "ممتاز" مع مرتبة الشرف، في تخصص إدارة الأعمال/ الأكاديمي.
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"الحميدي" يحصل على الماجستير من جامعة الملك خالدصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-25
25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
10:19 AM
"الحميدي" يحصل على الماجستير من جامعة الملك خالد
حصل الحميدي سعود المهلكي، على درجة الماجستير من جامعة الملك خالد بتقدير عام "ممتاز" مع مرتبة الشرف، في تخصص إدارة الأعمال/ الأكاديمي.
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