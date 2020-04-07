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100 عامل وأكثر من 30 آلية.. "نقل الباحة" تبدأ تعقيم الشوارع الرئيسية

ضِمن مبادرة "كلنا مسؤول" التي بدأت بالعقيق تليها المندق وقلوة والمخواة

بدأ فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة، مساء أمس الاثنين، في المساهمة بتعقيم وتنظيف شوارع المنطقة الرئيسية التابعة للوزارة لتشمل كامل المحافظات.

وانطلقت أعمال هذه المبادرة وتستمر بشكل دوري، بمشاركة 100 عامل ومشرف وأكثر من 30 آلية متنوعة.

وقال مدير فرع وزارة النقل بالباحة المهندس مسفر المالكي لـ"سبق": مساهمتنا تأتي ضمن مبادرة "كلنا مسؤول" التي انطلقت أمس في محافظة العقيق، ويليها محافظات المندق وقلوة فالمخواة، ويستمر مرورنا بالمحافظات كاملة بشكل دوري.

وأضاف "المالكي": المبادرة بتوجيه أمير المنطقة للمساهمة مع الأمانة والبلديات والجهات الأخرى في تعقيم وتنظيف الشوارع، وكانت بمشاركة 100 عامل ومشرف وأكثر من 30 آلية متنوعة، وسنستمر وفق توجيهات القيادة الرشيدة بالشراكة مع مؤسسات الدولة الأخرى.

وزارة النقل الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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100 عامل وأكثر من 30 آلية.. "نقل الباحة" تبدأ تعقيم الشوارع الرئيسية
سبق

بدأ فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة، مساء أمس الاثنين، في المساهمة بتعقيم وتنظيف شوارع المنطقة الرئيسية التابعة للوزارة لتشمل كامل المحافظات.

وانطلقت أعمال هذه المبادرة وتستمر بشكل دوري، بمشاركة 100 عامل ومشرف وأكثر من 30 آلية متنوعة.

وقال مدير فرع وزارة النقل بالباحة المهندس مسفر المالكي لـ"سبق": مساهمتنا تأتي ضمن مبادرة "كلنا مسؤول" التي انطلقت أمس في محافظة العقيق، ويليها محافظات المندق وقلوة فالمخواة، ويستمر مرورنا بالمحافظات كاملة بشكل دوري.

وأضاف "المالكي": المبادرة بتوجيه أمير المنطقة للمساهمة مع الأمانة والبلديات والجهات الأخرى في تعقيم وتنظيف الشوارع، وكانت بمشاركة 100 عامل ومشرف وأكثر من 30 آلية متنوعة، وسنستمر وفق توجيهات القيادة الرشيدة بالشراكة مع مؤسسات الدولة الأخرى.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
10:21 AM

100 عامل وأكثر من 30 آلية.. "نقل الباحة" تبدأ تعقيم الشوارع الرئيسية

ضِمن مبادرة "كلنا مسؤول" التي بدأت بالعقيق تليها المندق وقلوة والمخواة

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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بدأ فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة، مساء أمس الاثنين، في المساهمة بتعقيم وتنظيف شوارع المنطقة الرئيسية التابعة للوزارة لتشمل كامل المحافظات.

وانطلقت أعمال هذه المبادرة وتستمر بشكل دوري، بمشاركة 100 عامل ومشرف وأكثر من 30 آلية متنوعة.

وقال مدير فرع وزارة النقل بالباحة المهندس مسفر المالكي لـ"سبق": مساهمتنا تأتي ضمن مبادرة "كلنا مسؤول" التي انطلقت أمس في محافظة العقيق، ويليها محافظات المندق وقلوة فالمخواة، ويستمر مرورنا بالمحافظات كاملة بشكل دوري.

وأضاف "المالكي": المبادرة بتوجيه أمير المنطقة للمساهمة مع الأمانة والبلديات والجهات الأخرى في تعقيم وتنظيف الشوارع، وكانت بمشاركة 100 عامل ومشرف وأكثر من 30 آلية متنوعة، وسنستمر وفق توجيهات القيادة الرشيدة بالشراكة مع مؤسسات الدولة الأخرى.

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