وزير الخارجية: #المملكة ملتزمة بخطة السلام العربية وإجراءات #إسرائيل الأحادية تعرقل الفرص
قال: #إيران تزود مليشيا الحوثي بالسلاح وبحثت مع نظيري الألماني ضرورة تمديد الحظر عليهم
قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية: إن #المملكة ملتزمة بالسلام على أساس خطة السلام العربية مبيناً ان إجراءات #إسرائيل الأحادية تعرقل فرص السلام.
وأضاف الوزير: #إيران تزود مليشيا الحوثي بالسلاح وبحثت مع نظيري الألماني ضرورة تمديد حظر السلاح على #إيران.
وزير الخارجية
الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
وزير الخارجية: #المملكة ملتزمة بخطة السلام العربية وإجراءات #إسرائيل الأحادية تعرقل الفرص
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-08-19
قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية: إن #المملكة ملتزمة بالسلام على أساس خطة السلام العربية مبيناً ان إجراءات #إسرائيل الأحادية تعرقل فرص السلام.
وأضاف الوزير: #إيران تزود مليشيا الحوثي بالسلاح وبحثت مع نظيري الألماني ضرورة تمديد حظر السلاح على #إيران.
19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
03:53 PM
وزير الخارجية: #المملكة ملتزمة بخطة السلام العربية وإجراءات #إسرائيل الأحادية تعرقل الفرص
قال: #إيران تزود مليشيا الحوثي بالسلاح وبحثت مع نظيري الألماني ضرورة تمديد الحظر عليهم
قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية: إن #المملكة ملتزمة بالسلام على أساس خطة السلام العربية مبيناً ان إجراءات #إسرائيل الأحادية تعرقل فرص السلام.
وأضاف الوزير: #إيران تزود مليشيا الحوثي بالسلاح وبحثت مع نظيري الألماني ضرورة تمديد حظر السلاح على #إيران.