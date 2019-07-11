تشهد المملكة العربية السعودية العام المقبل افتتاح أكبر فندق في العالم، في مكة المكرمة، يشتمل على 4200 غرفة، وسيؤدي إلى خلق عدة آلاف من الوظائف للشباب السعودي من الجنسين. وقال موقع "هوتيل ميدل إيست": مجموعة فنادق إنتركونتيننتال وقعت اتفاقية لإطلاق فندق "فوكو مكة" في مدينة مكة المكرمة ويقع الفندق الأكبر في العالم على مقربة من المسجد الحرام، ويوفر عددًا من المطاعم والاستراحات وقاعات المناسبات ومناطق مخصصة للصلاة. وقال العضو المنتدب لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال في الهند والشرق الأوسط وإفريقيا باسكال جوفين: من المتوقع أن تشهد مكة المكرمة تزايداً مستمراً في عدد الزوار سيصل إلى 30 مليون زائر بحلول العام 2030، ونتطلع إلى تلبية الاحتياجات المترتبة على هذه الزيادة.

المملكة على موعد مع افتتاح أكبر فندق في العالم خلال 2020 خالد علي سبق 2019-07-11 تشهد المملكة العربية السعودية العام المقبل افتتاح أكبر فندق في العالم، في مكة المكرمة، يشتمل على 4200 غرفة، وسيؤدي إلى خلق عدة آلاف من الوظائف للشباب السعودي من الجنسين.

وقال موقع "هوتيل ميدل إيست": مجموعة فنادق إنتركونتيننتال وقعت اتفاقية لإطلاق فندق "فوكو مكة" في مدينة مكة المكرمة ويقع الفندق الأكبر في العالم على مقربة من المسجد الحرام، ويوفر عددًا من المطاعم والاستراحات وقاعات المناسبات ومناطق مخصصة للصلاة.

وقال العضو المنتدب لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال في الهند والشرق الأوسط وإفريقيا باسكال جوفين: من المتوقع أن تشهد مكة المكرمة تزايداً مستمراً في عدد الزوار سيصل إلى 30 مليون زائر بحلول العام 2030، ونتطلع إلى تلبية الاحتياجات المترتبة على هذه الزيادة.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440 01:17 PM

المملكة على موعد مع افتتاح أكبر فندق في العالم خلال 2020 يضم 4200 غرفة ويوفر آلاف الوظائف للسعوديين





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تشهد المملكة العربية السعودية العام المقبل افتتاح أكبر فندق في العالم، في مكة المكرمة، يشتمل على 4200 غرفة، وسيؤدي إلى خلق عدة آلاف من الوظائف للشباب السعودي من الجنسين.

وقال موقع "هوتيل ميدل إيست": مجموعة فنادق إنتركونتيننتال وقعت اتفاقية لإطلاق فندق "فوكو مكة" في مدينة مكة المكرمة ويقع الفندق الأكبر في العالم على مقربة من المسجد الحرام، ويوفر عددًا من المطاعم والاستراحات وقاعات المناسبات ومناطق مخصصة للصلاة.

وقال العضو المنتدب لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال في الهند والشرق الأوسط وإفريقيا باسكال جوفين: من المتوقع أن تشهد مكة المكرمة تزايداً مستمراً في عدد الزوار سيصل إلى 30 مليون زائر بحلول العام 2030، ونتطلع إلى تلبية الاحتياجات المترتبة على هذه الزيادة.