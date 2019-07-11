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المملكة على موعد مع افتتاح أكبر فندق في العالم خلال 2020

يضم 4200 غرفة ويوفر آلاف الوظائف للسعوديين

تشهد المملكة العربية السعودية العام المقبل افتتاح أكبر فندق في العالم، في مكة المكرمة، يشتمل على 4200 غرفة، وسيؤدي إلى خلق عدة آلاف من الوظائف للشباب السعودي من الجنسين.
وقال موقع "هوتيل ميدل إيست": مجموعة فنادق إنتركونتيننتال وقعت اتفاقية لإطلاق فندق "فوكو مكة" في مدينة مكة المكرمة ويقع الفندق الأكبر في العالم على مقربة من المسجد الحرام، ويوفر عددًا من المطاعم والاستراحات وقاعات المناسبات ومناطق مخصصة للصلاة.
وقال العضو المنتدب لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال في الهند والشرق الأوسط وإفريقيا باسكال جوفين: من المتوقع أن تشهد مكة المكرمة تزايداً مستمراً في عدد الزوار سيصل إلى 30 مليون زائر بحلول العام 2030، ونتطلع إلى تلبية الاحتياجات المترتبة على هذه الزيادة.

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المملكة على موعد مع افتتاح أكبر فندق في العالم خلال 2020
سبق

تشهد المملكة العربية السعودية العام المقبل افتتاح أكبر فندق في العالم، في مكة المكرمة، يشتمل على 4200 غرفة، وسيؤدي إلى خلق عدة آلاف من الوظائف للشباب السعودي من الجنسين.
وقال موقع "هوتيل ميدل إيست": مجموعة فنادق إنتركونتيننتال وقعت اتفاقية لإطلاق فندق "فوكو مكة" في مدينة مكة المكرمة ويقع الفندق الأكبر في العالم على مقربة من المسجد الحرام، ويوفر عددًا من المطاعم والاستراحات وقاعات المناسبات ومناطق مخصصة للصلاة.
وقال العضو المنتدب لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال في الهند والشرق الأوسط وإفريقيا باسكال جوفين: من المتوقع أن تشهد مكة المكرمة تزايداً مستمراً في عدد الزوار سيصل إلى 30 مليون زائر بحلول العام 2030، ونتطلع إلى تلبية الاحتياجات المترتبة على هذه الزيادة.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
01:17 PM

المملكة على موعد مع افتتاح أكبر فندق في العالم خلال 2020

يضم 4200 غرفة ويوفر آلاف الوظائف للسعوديين

A A A
خالد علي - الرياض
15
64,550

تشهد المملكة العربية السعودية العام المقبل افتتاح أكبر فندق في العالم، في مكة المكرمة، يشتمل على 4200 غرفة، وسيؤدي إلى خلق عدة آلاف من الوظائف للشباب السعودي من الجنسين.
وقال موقع "هوتيل ميدل إيست": مجموعة فنادق إنتركونتيننتال وقعت اتفاقية لإطلاق فندق "فوكو مكة" في مدينة مكة المكرمة ويقع الفندق الأكبر في العالم على مقربة من المسجد الحرام، ويوفر عددًا من المطاعم والاستراحات وقاعات المناسبات ومناطق مخصصة للصلاة.
وقال العضو المنتدب لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال في الهند والشرق الأوسط وإفريقيا باسكال جوفين: من المتوقع أن تشهد مكة المكرمة تزايداً مستمراً في عدد الزوار سيصل إلى 30 مليون زائر بحلول العام 2030، ونتطلع إلى تلبية الاحتياجات المترتبة على هذه الزيادة.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,911
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,737
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,941
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
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