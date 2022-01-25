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تنفيذ حكم القصاص في سعودي قتل آخر بمدينة الرياض

الجاني أطلق النار على ضحيته بعدة طلقات مما أدى إلى وفاته

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمدينة الرياض.

وقال البيان: قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

وأضاف: أقدم خلوفه بن مبارك بن خلوفه الشهراني (سعودي الجنسية) على قتل / خازم ابن مشوط بن خازم الشهراني – (سعودي الجنسية)، وذلك بإطلاق النار عليه بعدة طلقات مما أدى إلى وفاته.

وأردف البيان: تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

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تنفيذ حكم القصاص في سعودي قتل آخر بمدينة الرياض
سبق

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمدينة الرياض.

وقال البيان: قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

وأضاف: أقدم خلوفه بن مبارك بن خلوفه الشهراني (سعودي الجنسية) على قتل / خازم ابن مشوط بن خازم الشهراني – (سعودي الجنسية)، وذلك بإطلاق النار عليه بعدة طلقات مما أدى إلى وفاته.

وأردف البيان: تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
12:47 PM

تنفيذ حكم القصاص في سعودي قتل آخر بمدينة الرياض

الجاني أطلق النار على ضحيته بعدة طلقات مما أدى إلى وفاته

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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6,483

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمدينة الرياض.

وقال البيان: قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

وأضاف: أقدم خلوفه بن مبارك بن خلوفه الشهراني (سعودي الجنسية) على قتل / خازم ابن مشوط بن خازم الشهراني – (سعودي الجنسية)، وذلك بإطلاق النار عليه بعدة طلقات مما أدى إلى وفاته.

وأردف البيان: تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

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