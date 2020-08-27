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"قوات التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقه "الحوثي" باتجاه المملكة

كان متجهاً إلى مدينة نجران بطريقة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة نجران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية صواريخ باليستية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"قوات التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقه "الحوثي" باتجاه المملكة
سبق

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة نجران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
11:21 PM
اخر تعديل
28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
01:27 AM

"قوات التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقه "الحوثي" باتجاه المملكة

كان متجهاً إلى مدينة نجران بطريقة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
7
9,191

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة نجران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

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