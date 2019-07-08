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قبرص تدين تنقيب تركيا عن النفط والغاز قبالة سواحلها

وصفت العملية الجديدة بـ"غير المشروعة"

دانت قبرص اليوم (الاثنين) إطلاق تركيا عملية تنقيب جديدة عن النفط والغاز قبالة سواحل الجزيرة المقسمة، رغم تهديد الاتحاد الأوروبي لأنقرة بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عملياتها غير المشروعة.

ووفقًا لـ"رويترز"، أعلنت الرئاسة القبرصية أن الحكومة القبرصية تدين بأشد العبارات عملية التنقيب التركية الجديدة غير المشروعة شرق قبرص.

وأفادت الرئاسة بأن عملية التنقيب الثانية التي تُجرى قبالة شبه جزيرة كارباس شمال شرق الجزيرة تعتبر تصعيدًا للانتهاكات التركية المستمرة.

وأرسلت تركيا في 20 يونيو (حزيران) الماضي "يافوز"، وهي السفينة الثانية التي تجري عمليات تنقيب قبالة سواحل قبرص، بعد أن كانت قد أرسلت السفينة "فاتح" للتنقيب في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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قبرص تدين تنقيب تركيا عن النفط والغاز قبالة سواحلها
سبق

دانت قبرص اليوم (الاثنين) إطلاق تركيا عملية تنقيب جديدة عن النفط والغاز قبالة سواحل الجزيرة المقسمة، رغم تهديد الاتحاد الأوروبي لأنقرة بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عملياتها غير المشروعة.

ووفقًا لـ"رويترز"، أعلنت الرئاسة القبرصية أن الحكومة القبرصية تدين بأشد العبارات عملية التنقيب التركية الجديدة غير المشروعة شرق قبرص.

وأفادت الرئاسة بأن عملية التنقيب الثانية التي تُجرى قبالة شبه جزيرة كارباس شمال شرق الجزيرة تعتبر تصعيدًا للانتهاكات التركية المستمرة.

وأرسلت تركيا في 20 يونيو (حزيران) الماضي "يافوز"، وهي السفينة الثانية التي تجري عمليات تنقيب قبالة سواحل قبرص، بعد أن كانت قد أرسلت السفينة "فاتح" للتنقيب في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
09:09 PM

قبرص تدين تنقيب تركيا عن النفط والغاز قبالة سواحلها

وصفت العملية الجديدة بـ"غير المشروعة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دانت قبرص اليوم (الاثنين) إطلاق تركيا عملية تنقيب جديدة عن النفط والغاز قبالة سواحل الجزيرة المقسمة، رغم تهديد الاتحاد الأوروبي لأنقرة بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عملياتها غير المشروعة.

ووفقًا لـ"رويترز"، أعلنت الرئاسة القبرصية أن الحكومة القبرصية تدين بأشد العبارات عملية التنقيب التركية الجديدة غير المشروعة شرق قبرص.

وأفادت الرئاسة بأن عملية التنقيب الثانية التي تُجرى قبالة شبه جزيرة كارباس شمال شرق الجزيرة تعتبر تصعيدًا للانتهاكات التركية المستمرة.

وأرسلت تركيا في 20 يونيو (حزيران) الماضي "يافوز"، وهي السفينة الثانية التي تجري عمليات تنقيب قبالة سواحل قبرص، بعد أن كانت قد أرسلت السفينة "فاتح" للتنقيب في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.

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200 مليون

26 ديسمبر
24,764
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