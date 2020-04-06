مصر.. 149 إصابة بـ"كورونا" والإجمالي يرتفع إلى 1322 حالة

تسجيل 7 وفيات جديدة بالفيروس.. وتعافي 259 مريضاً

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 149 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 1322 حالة إصابة.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا المستجد إلى 259 حالة، وخروجهم من مستشفى العزل.

ونوهت وزارة الصحة المصرية إلى تسجيل سبع وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 85 حالة وفاة.



