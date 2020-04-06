مصر.. 149 إصابة بـ"كورونا" والإجمالي يرتفع إلى 1322 حالة
تسجيل 7 وفيات جديدة بالفيروس.. وتعافي 259 مريضاً
أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 149 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 1322 حالة إصابة.
وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا المستجد إلى 259 حالة، وخروجهم من مستشفى العزل.
ونوهت وزارة الصحة المصرية إلى تسجيل سبع وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 85 حالة وفاة.
مصر
فيروس كورونا الجديد
مصر.. 149 إصابة بـ"كورونا" والإجمالي يرتفع إلى 1322 حالة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-06
أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 149 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 1322 حالة إصابة.
وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا المستجد إلى 259 حالة، وخروجهم من مستشفى العزل.
ونوهت وزارة الصحة المصرية إلى تسجيل سبع وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 85 حالة وفاة.
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
11:14 PM
مصر.. 149 إصابة بـ"كورونا" والإجمالي يرتفع إلى 1322 حالة
تسجيل 7 وفيات جديدة بالفيروس.. وتعافي 259 مريضاً
أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 149 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 1322 حالة إصابة.
وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا المستجد إلى 259 حالة، وخروجهم من مستشفى العزل.
ونوهت وزارة الصحة المصرية إلى تسجيل سبع وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 85 حالة وفاة.