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أمير مكة يوجِّه بتنفيذ المرحلة الأولى لمشروعَيْ تطوير جبلَيْ ثور وحراء

بالاستفادة من فترة منع التجوُّل لسرعة إنجازهما

وجَّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بالبدء عاجلاً في مشروعَيْ تطوير غارَيْ حراء وثور بالعاصمة المقدسة، والاستفادة من قرار منع التجوُّل للبدء في تنفيذ المشروعَيْن، وسرعة إنجازهما.

ويشرف على مشروعَيْ التطوير، اللذين يتابع تنفيذهما نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، فريقٌ مشكَّل من (إمارة منطقة مكة، والهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير المنطقة، وأمانة العاصمة المقدسة، وشرطة المنطقة)، ويهدفان لإزالة التشوهات البصرية المحدثة على مدار السنين في الموقعَيْن، والقضاء على السلوكيات المخالفة التي يقوم بها بعض الزوار.

وسيتم إعادة الموقعَيْن، اللذين كان يصعب تطويرهما خلال الفترة الماضية بسبب الزحام الذي تشهده مكة المكرمة طيلة العام، إلى حالتَيْهما الأوليَيْن على مراحل عدة، إذ سيتم خلال المرحلة الأولى، التي تستغرق 30 يومًا، تنظيف الصخور من الكتابات والرسومات، وإزالة الكتابات في الغارين، وعلى امتداد الطريقَيْن المؤديَيْن إليهما، وذلك وفق أحدث الأسس العلمية. كذلك إزالة الصبات الأسمنتية ومظلات الزنك والأخشاب.

فيما سيتم خلال المراحل المتبقية تطوير المواقع المحيطة بالغارَيْن، والطرق المؤدية إليهما، وإنشاء عدد من المرافق التي تخدم زوار الموقعَيْن.

أمير مكة الأمير خالد الفيصل مشروعا تطوير غاري حراء وثور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير مكة يوجِّه بتنفيذ المرحلة الأولى لمشروعَيْ تطوير جبلَيْ ثور وحراء
سبق

وجَّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بالبدء عاجلاً في مشروعَيْ تطوير غارَيْ حراء وثور بالعاصمة المقدسة، والاستفادة من قرار منع التجوُّل للبدء في تنفيذ المشروعَيْن، وسرعة إنجازهما.

ويشرف على مشروعَيْ التطوير، اللذين يتابع تنفيذهما نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، فريقٌ مشكَّل من (إمارة منطقة مكة، والهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير المنطقة، وأمانة العاصمة المقدسة، وشرطة المنطقة)، ويهدفان لإزالة التشوهات البصرية المحدثة على مدار السنين في الموقعَيْن، والقضاء على السلوكيات المخالفة التي يقوم بها بعض الزوار.

وسيتم إعادة الموقعَيْن، اللذين كان يصعب تطويرهما خلال الفترة الماضية بسبب الزحام الذي تشهده مكة المكرمة طيلة العام، إلى حالتَيْهما الأوليَيْن على مراحل عدة، إذ سيتم خلال المرحلة الأولى، التي تستغرق 30 يومًا، تنظيف الصخور من الكتابات والرسومات، وإزالة الكتابات في الغارين، وعلى امتداد الطريقَيْن المؤديَيْن إليهما، وذلك وفق أحدث الأسس العلمية. كذلك إزالة الصبات الأسمنتية ومظلات الزنك والأخشاب.

فيما سيتم خلال المراحل المتبقية تطوير المواقع المحيطة بالغارَيْن، والطرق المؤدية إليهما، وإنشاء عدد من المرافق التي تخدم زوار الموقعَيْن.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
01:07 AM

أمير مكة يوجِّه بتنفيذ المرحلة الأولى لمشروعَيْ تطوير جبلَيْ ثور وحراء

بالاستفادة من فترة منع التجوُّل لسرعة إنجازهما

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متعب البقمي - مكة المكرمة
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وجَّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بالبدء عاجلاً في مشروعَيْ تطوير غارَيْ حراء وثور بالعاصمة المقدسة، والاستفادة من قرار منع التجوُّل للبدء في تنفيذ المشروعَيْن، وسرعة إنجازهما.

ويشرف على مشروعَيْ التطوير، اللذين يتابع تنفيذهما نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، فريقٌ مشكَّل من (إمارة منطقة مكة، والهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير المنطقة، وأمانة العاصمة المقدسة، وشرطة المنطقة)، ويهدفان لإزالة التشوهات البصرية المحدثة على مدار السنين في الموقعَيْن، والقضاء على السلوكيات المخالفة التي يقوم بها بعض الزوار.

وسيتم إعادة الموقعَيْن، اللذين كان يصعب تطويرهما خلال الفترة الماضية بسبب الزحام الذي تشهده مكة المكرمة طيلة العام، إلى حالتَيْهما الأوليَيْن على مراحل عدة، إذ سيتم خلال المرحلة الأولى، التي تستغرق 30 يومًا، تنظيف الصخور من الكتابات والرسومات، وإزالة الكتابات في الغارين، وعلى امتداد الطريقَيْن المؤديَيْن إليهما، وذلك وفق أحدث الأسس العلمية. كذلك إزالة الصبات الأسمنتية ومظلات الزنك والأخشاب.

فيما سيتم خلال المراحل المتبقية تطوير المواقع المحيطة بالغارَيْن، والطرق المؤدية إليهما، وإنشاء عدد من المرافق التي تخدم زوار الموقعَيْن.

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