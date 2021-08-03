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اجتماع تنسيقي بين "الزكاة" و"حرس الحدود"

استهدف بحث سبل تعزيز التعاون والتكامل بينهما

عقدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمديرية العامة لحرس الحدود، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًّا بحضور محافظ الهيئة المهندس سهيل بن محمد أبانمي، والمدير العام لحرس الحدود المكلّف اللواء محمد بن عبدالله الشهري.

وشهد الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الهيئة والمديرية بما يُحقق الارتقاء بالعمل المشترك ويدعم العمل التكاملي، وصولًا لتحقيق أهداف القطاعين ودورهما في الحفاظ على حدود الوطن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اجتماع تنسيقي بين "الزكاة" و"حرس الحدود"
سبق

عقدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمديرية العامة لحرس الحدود، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًّا بحضور محافظ الهيئة المهندس سهيل بن محمد أبانمي، والمدير العام لحرس الحدود المكلّف اللواء محمد بن عبدالله الشهري.

وشهد الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الهيئة والمديرية بما يُحقق الارتقاء بالعمل المشترك ويدعم العمل التكاملي، وصولًا لتحقيق أهداف القطاعين ودورهما في الحفاظ على حدود الوطن.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
05:40 PM

اجتماع تنسيقي بين "الزكاة" و"حرس الحدود"

استهدف بحث سبل تعزيز التعاون والتكامل بينهما

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمديرية العامة لحرس الحدود، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًّا بحضور محافظ الهيئة المهندس سهيل بن محمد أبانمي، والمدير العام لحرس الحدود المكلّف اللواء محمد بن عبدالله الشهري.

وشهد الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الهيئة والمديرية بما يُحقق الارتقاء بالعمل المشترك ويدعم العمل التكاملي، وصولًا لتحقيق أهداف القطاعين ودورهما في الحفاظ على حدود الوطن.

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