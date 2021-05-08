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أمانة جدة تدشّن مبادرة "رسم وطن" في ممشى التحلية

بالتعاون مع الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي

دشن وكيل أمين محافظة جدة لخدمة المجتمع، المهندس عائض بن علي الزهراني، مساء أمس، مبادرة "رسم وطن" بممشى التحلية، بالتعاون مع الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، في إطار مبادرات تحسين المشهد البصري في المحافظة.

وقال وكيل الأمين أثناء تدشينه الفعالية: نؤكد أهمية المبادرة المجتمعية التي تستهدف الرسم على عدد من السيارات القديمة والخربة وتحويلها إلى تحف جمالية من خلال إعادة تدويرها لتصبح أعمالًا فنية تساهم في تحسين المشهد البصري في محافظة جدة.
وأضاف: الأمانة تسعى إلى تعزيز الشراكة المجتمعية والاستفادة من مواهب وقدرات الفنانين التشكيلين ودعم أعمالهم الإبداعية وإتاحة عرضها في الطرق والمرافق العامة.

جدير بالذكر أن أمانة جدة أطلقت منصة #يلا_جدة والتي تستقطب المبدعين في جميع المجالات، للمساهمة في معالجة التحديات في محافظة جدة.

وتستقبل المنصة المبادرات الاجتماعية بحسب التخصصات والاهتمامات، وتعمل الأمانة على دعمها وتنفيذها لتصبح نموذجًا للإبداع البلدي بمشاركة مجتمعية.

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أمانة جدة تدشّن مبادرة "رسم وطن" في ممشى التحلية
سبق

دشن وكيل أمين محافظة جدة لخدمة المجتمع، المهندس عائض بن علي الزهراني، مساء أمس، مبادرة "رسم وطن" بممشى التحلية، بالتعاون مع الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، في إطار مبادرات تحسين المشهد البصري في المحافظة.

وقال وكيل الأمين أثناء تدشينه الفعالية: نؤكد أهمية المبادرة المجتمعية التي تستهدف الرسم على عدد من السيارات القديمة والخربة وتحويلها إلى تحف جمالية من خلال إعادة تدويرها لتصبح أعمالًا فنية تساهم في تحسين المشهد البصري في محافظة جدة.
وأضاف: الأمانة تسعى إلى تعزيز الشراكة المجتمعية والاستفادة من مواهب وقدرات الفنانين التشكيلين ودعم أعمالهم الإبداعية وإتاحة عرضها في الطرق والمرافق العامة.

جدير بالذكر أن أمانة جدة أطلقت منصة #يلا_جدة والتي تستقطب المبدعين في جميع المجالات، للمساهمة في معالجة التحديات في محافظة جدة.

وتستقبل المنصة المبادرات الاجتماعية بحسب التخصصات والاهتمامات، وتعمل الأمانة على دعمها وتنفيذها لتصبح نموذجًا للإبداع البلدي بمشاركة مجتمعية.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
05:51 PM

أمانة جدة تدشّن مبادرة "رسم وطن" في ممشى التحلية

بالتعاون مع الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي

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عبدالله الراجحي - جدة
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1,903

دشن وكيل أمين محافظة جدة لخدمة المجتمع، المهندس عائض بن علي الزهراني، مساء أمس، مبادرة "رسم وطن" بممشى التحلية، بالتعاون مع الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، في إطار مبادرات تحسين المشهد البصري في المحافظة.

وقال وكيل الأمين أثناء تدشينه الفعالية: نؤكد أهمية المبادرة المجتمعية التي تستهدف الرسم على عدد من السيارات القديمة والخربة وتحويلها إلى تحف جمالية من خلال إعادة تدويرها لتصبح أعمالًا فنية تساهم في تحسين المشهد البصري في محافظة جدة.
وأضاف: الأمانة تسعى إلى تعزيز الشراكة المجتمعية والاستفادة من مواهب وقدرات الفنانين التشكيلين ودعم أعمالهم الإبداعية وإتاحة عرضها في الطرق والمرافق العامة.

جدير بالذكر أن أمانة جدة أطلقت منصة #يلا_جدة والتي تستقطب المبدعين في جميع المجالات، للمساهمة في معالجة التحديات في محافظة جدة.

وتستقبل المنصة المبادرات الاجتماعية بحسب التخصصات والاهتمامات، وتعمل الأمانة على دعمها وتنفيذها لتصبح نموذجًا للإبداع البلدي بمشاركة مجتمعية.

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