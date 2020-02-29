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بعد أن سجَّلت 19 حالة اليوم بكورونا.. فرنسا: وصلنا لمرحلة جديدة من الوباء

فيما وصل العدد الإجمالي إلى 57 حالة منذ شهر يناير

أكد اليوم وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إصابة 19 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ وهو ما يرفع العدد الإجمالي إلى 57 حالة منذ شهر يناير.

وقال الوزير فيران خلال زيارته مقاطعة كريبي أون فالوا شمال غرب فرنسا: "لقد وصلنا إلى مرحلة جديدة من الوباء".

وسجَّلت فرنسا الأربعاء الماضي أول حالة وفاة لمواطن بسبب فيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد 19".

فيروس كورونا الجديد فرنسا

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد أن سجَّلت 19 حالة اليوم بكورونا.. فرنسا: وصلنا لمرحلة جديدة من الوباء
سبق

أكد اليوم وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إصابة 19 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ وهو ما يرفع العدد الإجمالي إلى 57 حالة منذ شهر يناير.

وقال الوزير فيران خلال زيارته مقاطعة كريبي أون فالوا شمال غرب فرنسا: "لقد وصلنا إلى مرحلة جديدة من الوباء".

وسجَّلت فرنسا الأربعاء الماضي أول حالة وفاة لمواطن بسبب فيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد 19".

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
12:17 AM

بعد أن سجَّلت 19 حالة اليوم بكورونا.. فرنسا: وصلنا لمرحلة جديدة من الوباء

فيما وصل العدد الإجمالي إلى 57 حالة منذ شهر يناير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد اليوم وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إصابة 19 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ وهو ما يرفع العدد الإجمالي إلى 57 حالة منذ شهر يناير.

وقال الوزير فيران خلال زيارته مقاطعة كريبي أون فالوا شمال غرب فرنسا: "لقد وصلنا إلى مرحلة جديدة من الوباء".

وسجَّلت فرنسا الأربعاء الماضي أول حالة وفاة لمواطن بسبب فيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد 19".

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