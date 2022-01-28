السيول تغلق طريق المدينة.. وأمن الطرق يتولى فتحه

تحويل المسار وتوجيه المركبات لاستخدام الطريق البديل

تسببت السيول المنقولة في إغلاق طريق المدينة بعد جامعة خليص بالطين، مما عرقل حركة السير.

وعلى الفور باشرت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة الموقع، وتولت تحويل المسار، وتوجيه المركبات لاستخدام الطريق البديل.

من جانبهم، باشر رجال القوة العمل الميداني وتولوا شخصياً ركوب المعدات الثقيلة لتوجيه المعدات لفتح الطريق، والتنسيق مع إدارة النقل لإزالة الطين من الطريق لإعادة استخدامه من قبل المركبات.