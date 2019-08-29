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"الصحة" تمنح موظفيها "ساعات" عمل "مرنة" لمرافقة أطفالهم في أول أسبوع دراسة

بادرة جميلة تتضمن منحهم ساعتَي استئذان يوميًّا مع ضرورة التنسيق مع المدير المباشر

في بادرة جميلة، منحت وزارة الصحة، موظفيها وموظفاتها، ساعات عمل مرنة لمرافقة أطفالهم في الأسبوع الدراسي الأول.

وفي رسالة لموظفيها وموظفاتها عَنونتها بـ"لأن أطفال الصحة غالين علينا" قالت الصحة: بإمكانكم قضاء وقت أطول لمرافقتهم ورعايتهم والاهتمام بهم؛ وذلك بمنحكم ساعات عمل مرنة، مع تمنياتنا لهم بسنة دراسة مكللة بالتوفيق والنجاح".

وأوضحت الوزارة ضوابط الساعات المرنة؛ مبينة ضرورة التنسيق مع المدير المباشر؛ على أن تكون لمدة ساعتَي استئذان يوميًّا، وألا تخل بالعمل المنوط بالموظف.

وحددت موعد المبادرة من يوم الأحد القادم وحتى الخميس.

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"الصحة" تمنح موظفيها "ساعات" عمل "مرنة" لمرافقة أطفالهم في أول أسبوع دراسة
سبق

في بادرة جميلة، منحت وزارة الصحة، موظفيها وموظفاتها، ساعات عمل مرنة لمرافقة أطفالهم في الأسبوع الدراسي الأول.

وفي رسالة لموظفيها وموظفاتها عَنونتها بـ"لأن أطفال الصحة غالين علينا" قالت الصحة: بإمكانكم قضاء وقت أطول لمرافقتهم ورعايتهم والاهتمام بهم؛ وذلك بمنحكم ساعات عمل مرنة، مع تمنياتنا لهم بسنة دراسة مكللة بالتوفيق والنجاح".

وأوضحت الوزارة ضوابط الساعات المرنة؛ مبينة ضرورة التنسيق مع المدير المباشر؛ على أن تكون لمدة ساعتَي استئذان يوميًّا، وألا تخل بالعمل المنوط بالموظف.

وحددت موعد المبادرة من يوم الأحد القادم وحتى الخميس.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
08:36 AM

"الصحة" تمنح موظفيها "ساعات" عمل "مرنة" لمرافقة أطفالهم في أول أسبوع دراسة

بادرة جميلة تتضمن منحهم ساعتَي استئذان يوميًّا مع ضرورة التنسيق مع المدير المباشر

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
3,686

في بادرة جميلة، منحت وزارة الصحة، موظفيها وموظفاتها، ساعات عمل مرنة لمرافقة أطفالهم في الأسبوع الدراسي الأول.

وفي رسالة لموظفيها وموظفاتها عَنونتها بـ"لأن أطفال الصحة غالين علينا" قالت الصحة: بإمكانكم قضاء وقت أطول لمرافقتهم ورعايتهم والاهتمام بهم؛ وذلك بمنحكم ساعات عمل مرنة، مع تمنياتنا لهم بسنة دراسة مكللة بالتوفيق والنجاح".

وأوضحت الوزارة ضوابط الساعات المرنة؛ مبينة ضرورة التنسيق مع المدير المباشر؛ على أن تكون لمدة ساعتَي استئذان يوميًّا، وألا تخل بالعمل المنوط بالموظف.

وحددت موعد المبادرة من يوم الأحد القادم وحتى الخميس.

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