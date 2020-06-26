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"الصحة" تعلن تسجيل 3938 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 174577

شاهد.. 100 متطوع يساهمون في عودة الحياة الطبيعية بأسواق الشرقية

حملة صحية لتوعية المتسوقين وتثقيف أصحاب المحلات بأهمية الاحترازات

يشارك 100 متطوع يمثلون التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، في حملة تطوعية صحية لتوعية مرتادي الأسواق الشعبية؛ في ظل تخفيف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في المملكة.

وأوضحت إداراة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، أن الحملة انطلقت ضمن شعار "نعود بحذر" وينفذها 100 متطوع في القطاع الصحي بهدف نشر الوعي والتثقيف الصحي بأهمية اتخاذ الاحترازية لأصحاب المحلات والمتسوقين وتزويدهم بالملصقات التوعوية والإرشادية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID19، والمساهمة في العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل آمن.

وبينت أن الحملة الميدانية تركز على نشر المعلومات الصحية في 9 أسواق شعبية بالمنطقة الشرقية، شملت الدمام والقطيف والخبر وصفوى والخفجي ورأس تنورة وسلوى، وتستهدف تثقيف 60 ألف مستفيد بمشاركة أكثر من 100 متطوع صحي على مدى أسبوع ومشاركة جميع الفئات المجتمعية، لاسيما الجمعيات الأهلية وغير الربحية ذات العلاقة لمساندة جهود وزارة الصحة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID - 19، والإسهام في العودة إلى الحياة الطبيعية.

المنطقة الشرقية الأسواق الشعبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. 100 متطوع يساهمون في عودة الحياة الطبيعية بأسواق الشرقية
سبق

يشارك 100 متطوع يمثلون التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، في حملة تطوعية صحية لتوعية مرتادي الأسواق الشعبية؛ في ظل تخفيف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في المملكة.

وأوضحت إداراة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، أن الحملة انطلقت ضمن شعار "نعود بحذر" وينفذها 100 متطوع في القطاع الصحي بهدف نشر الوعي والتثقيف الصحي بأهمية اتخاذ الاحترازية لأصحاب المحلات والمتسوقين وتزويدهم بالملصقات التوعوية والإرشادية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID19، والمساهمة في العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل آمن.

وبينت أن الحملة الميدانية تركز على نشر المعلومات الصحية في 9 أسواق شعبية بالمنطقة الشرقية، شملت الدمام والقطيف والخبر وصفوى والخفجي ورأس تنورة وسلوى، وتستهدف تثقيف 60 ألف مستفيد بمشاركة أكثر من 100 متطوع صحي على مدى أسبوع ومشاركة جميع الفئات المجتمعية، لاسيما الجمعيات الأهلية وغير الربحية ذات العلاقة لمساندة جهود وزارة الصحة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID - 19، والإسهام في العودة إلى الحياة الطبيعية.

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
05:29 PM

شاهد.. 100 متطوع يساهمون في عودة الحياة الطبيعية بأسواق الشرقية

حملة صحية لتوعية المتسوقين وتثقيف أصحاب المحلات بأهمية الاحترازات

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عبدالله السالم - الدمام
0
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يشارك 100 متطوع يمثلون التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، في حملة تطوعية صحية لتوعية مرتادي الأسواق الشعبية؛ في ظل تخفيف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في المملكة.

وأوضحت إداراة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، أن الحملة انطلقت ضمن شعار "نعود بحذر" وينفذها 100 متطوع في القطاع الصحي بهدف نشر الوعي والتثقيف الصحي بأهمية اتخاذ الاحترازية لأصحاب المحلات والمتسوقين وتزويدهم بالملصقات التوعوية والإرشادية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID19، والمساهمة في العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل آمن.

وبينت أن الحملة الميدانية تركز على نشر المعلومات الصحية في 9 أسواق شعبية بالمنطقة الشرقية، شملت الدمام والقطيف والخبر وصفوى والخفجي ورأس تنورة وسلوى، وتستهدف تثقيف 60 ألف مستفيد بمشاركة أكثر من 100 متطوع صحي على مدى أسبوع ومشاركة جميع الفئات المجتمعية، لاسيما الجمعيات الأهلية وغير الربحية ذات العلاقة لمساندة جهود وزارة الصحة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID - 19، والإسهام في العودة إلى الحياة الطبيعية.

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