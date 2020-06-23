البلطان رئيسًا للشباب لأربعة أعوام قادمة بالتزكية

أعلن نادي الشباب اليوم عن تنصيب خالد البلطان رئيسًا للنادي لأربعة أعوام قادمة بالتزكية من قِبل الجمعية العمومية.

وضمت قائمة البلطان المرشح لمنصب الرئيس، خليف الهوشان لمنصب نائب الرئيس، وللعضوية فهد الشعلان، فهد العليان، أحمد الكنهل، كنعان الكنعاني وتركي الفرح.

وشهدت الجمعية العمومية لنادي الشباب حضور 47 عضوًا في القائمة التي أعلنتها اللجنة الخاصة بالانتخابات بينهم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المترشحون للانتخابات وعضوية ذهبية واحدة لرئيس النادي خالد البلطان.

هذا وقد تم خلال الجمعية عرض التقريرين المالي والإداري وتزكية الإدارة الجديدة.