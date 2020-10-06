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أمانة المدينة تطرح فرصة لإنشاء وإدارة وتشغيل سوق تجاري

بمساحة 200 ألف متر مربع.. عبر بوابة الاستثمار البلدي

طرحت أمانة منطقة المدينة المنورة عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص" فرصة استثمارية للمستثمرين والراغبين بالاستثمار في مجال الأسواق التجارية.

ودعت أمانة المنطقة المستثمرين ورجال الأعمال إلى المنافسة عبر فرصة استثمارية مميزة لإنشاء سوق تجاري على تقاطع طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز مع طريق الملك عبدالعزيز بمساحة تبلغ 213,386 مترًا مربعًا، وإدارته وتشغيله، ونسبة بناء تصل إلى 60%، وبمدة عقد طويلة المدى تصل إلى 25 سنة.

ويأتي طرح الفرصة الاستثمارية ضمن سعي أمانة منطقة المدينة المنورة لتنشيط الحركة الاقتصادية وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من رجال الأعمال والمستثمرين للمشاركة بالمشاريع الاستثمارية، لاسيما الأسواق التجارية وتمكينهم من تنفيذ مشاريعهم بمواقع استثمارية مميزة.

وأشارت الأمانة إلى أنه يمكن للمستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالتنافس، الاطلاع على الفرص الاستثمارية وتفاصيل المنافسة من خلال بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، مؤكدة أن موعد قبول العطاءات وفتح المظاريف يوافق يوم الثلاثاء 2020/11/10م.

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أمانة المدينة تطرح فرصة لإنشاء وإدارة وتشغيل سوق تجاري
سبق

طرحت أمانة منطقة المدينة المنورة عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص" فرصة استثمارية للمستثمرين والراغبين بالاستثمار في مجال الأسواق التجارية.

ودعت أمانة المنطقة المستثمرين ورجال الأعمال إلى المنافسة عبر فرصة استثمارية مميزة لإنشاء سوق تجاري على تقاطع طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز مع طريق الملك عبدالعزيز بمساحة تبلغ 213,386 مترًا مربعًا، وإدارته وتشغيله، ونسبة بناء تصل إلى 60%، وبمدة عقد طويلة المدى تصل إلى 25 سنة.

ويأتي طرح الفرصة الاستثمارية ضمن سعي أمانة منطقة المدينة المنورة لتنشيط الحركة الاقتصادية وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من رجال الأعمال والمستثمرين للمشاركة بالمشاريع الاستثمارية، لاسيما الأسواق التجارية وتمكينهم من تنفيذ مشاريعهم بمواقع استثمارية مميزة.

وأشارت الأمانة إلى أنه يمكن للمستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالتنافس، الاطلاع على الفرص الاستثمارية وتفاصيل المنافسة من خلال بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، مؤكدة أن موعد قبول العطاءات وفتح المظاريف يوافق يوم الثلاثاء 2020/11/10م.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
05:18 PM

أمانة المدينة تطرح فرصة لإنشاء وإدارة وتشغيل سوق تجاري

بمساحة 200 ألف متر مربع.. عبر بوابة الاستثمار البلدي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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طرحت أمانة منطقة المدينة المنورة عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص" فرصة استثمارية للمستثمرين والراغبين بالاستثمار في مجال الأسواق التجارية.

ودعت أمانة المنطقة المستثمرين ورجال الأعمال إلى المنافسة عبر فرصة استثمارية مميزة لإنشاء سوق تجاري على تقاطع طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز مع طريق الملك عبدالعزيز بمساحة تبلغ 213,386 مترًا مربعًا، وإدارته وتشغيله، ونسبة بناء تصل إلى 60%، وبمدة عقد طويلة المدى تصل إلى 25 سنة.

ويأتي طرح الفرصة الاستثمارية ضمن سعي أمانة منطقة المدينة المنورة لتنشيط الحركة الاقتصادية وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من رجال الأعمال والمستثمرين للمشاركة بالمشاريع الاستثمارية، لاسيما الأسواق التجارية وتمكينهم من تنفيذ مشاريعهم بمواقع استثمارية مميزة.

وأشارت الأمانة إلى أنه يمكن للمستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالتنافس، الاطلاع على الفرص الاستثمارية وتفاصيل المنافسة من خلال بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، مؤكدة أن موعد قبول العطاءات وفتح المظاريف يوافق يوم الثلاثاء 2020/11/10م.

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