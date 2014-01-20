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"جامعة الملك خالد" تفتح باب القبول في برامج الدراسات العليا .. غدًا

التقديم إلكترونيًّا في 13 برنامجًا للدكتوراه و36 للماجستير

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد أنه سيبدأ القبول في برامج الدراسات العليا (الماجستير، والدكتوراه)، للعام الجامعي القادم 1441هـ، اعتبارًا من يوم غد الأحد، وحتى مساء السبت الـ 27 من الشهر الحالي.

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور أحمد بن يحيى آل فايع أن التقديم سيكون إلكترونيًّا في 13 برنامجًا للدكتوراه و36 برنامجًا للماجستير.

ودعا آل فايع الراغبين في التقدم لهذه البرامج إلى زيارة موقعَ الجامعة للاطلاع على جميع التفاصيل والشروط الخاصة بكل برنامج، وآليات التقديم، والدليل الإرشادي، مشيرًا إلى أن العمادة ستعلن بعد الانتهاء من إجراءات القبول في هذه البرامج مواعيد القبول في مجموعة من برامج الماجستير مدفوعة الرسوم، والتي سيتم القبول فيها للعام الجامعي القادم .

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"جامعة الملك خالد" تفتح باب القبول في برامج الدراسات العليا .. غدًا
سبق

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد أنه سيبدأ القبول في برامج الدراسات العليا (الماجستير، والدكتوراه)، للعام الجامعي القادم 1441هـ، اعتبارًا من يوم غد الأحد، وحتى مساء السبت الـ 27 من الشهر الحالي.

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور أحمد بن يحيى آل فايع أن التقديم سيكون إلكترونيًّا في 13 برنامجًا للدكتوراه و36 برنامجًا للماجستير.

ودعا آل فايع الراغبين في التقدم لهذه البرامج إلى زيارة موقعَ الجامعة للاطلاع على جميع التفاصيل والشروط الخاصة بكل برنامج، وآليات التقديم، والدليل الإرشادي، مشيرًا إلى أن العمادة ستعلن بعد الانتهاء من إجراءات القبول في هذه البرامج مواعيد القبول في مجموعة من برامج الماجستير مدفوعة الرسوم، والتي سيتم القبول فيها للعام الجامعي القادم .

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
11:02 AM

"جامعة الملك خالد" تفتح باب القبول في برامج الدراسات العليا .. غدًا

التقديم إلكترونيًّا في 13 برنامجًا للدكتوراه و36 للماجستير

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رائد القرفي - أبها
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أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد أنه سيبدأ القبول في برامج الدراسات العليا (الماجستير، والدكتوراه)، للعام الجامعي القادم 1441هـ، اعتبارًا من يوم غد الأحد، وحتى مساء السبت الـ 27 من الشهر الحالي.

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور أحمد بن يحيى آل فايع أن التقديم سيكون إلكترونيًّا في 13 برنامجًا للدكتوراه و36 برنامجًا للماجستير.

ودعا آل فايع الراغبين في التقدم لهذه البرامج إلى زيارة موقعَ الجامعة للاطلاع على جميع التفاصيل والشروط الخاصة بكل برنامج، وآليات التقديم، والدليل الإرشادي، مشيرًا إلى أن العمادة ستعلن بعد الانتهاء من إجراءات القبول في هذه البرامج مواعيد القبول في مجموعة من برامج الماجستير مدفوعة الرسوم، والتي سيتم القبول فيها للعام الجامعي القادم .

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