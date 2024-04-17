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تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 49

سجّلت ليبيا إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس إلى 49 إصابة.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، في بيان، أن المركز المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلّم أمس، 65 عيّنة للكشف عن فيروس كورونا؛ ليتأكد تسجيل إصابة جديدة لمخالط، وخلو العيّنات الباقية من الفيروس.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

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تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا
سبق

سجّلت ليبيا إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس إلى 49 إصابة.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، في بيان، أن المركز المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلّم أمس، 65 عيّنة للكشف عن فيروس كورونا؛ ليتأكد تسجيل إصابة جديدة لمخالط، وخلو العيّنات الباقية من الفيروس.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
01:56 PM

تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 49

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت ليبيا إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس إلى 49 إصابة.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، في بيان، أن المركز المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلّم أمس، 65 عيّنة للكشف عن فيروس كورونا؛ ليتأكد تسجيل إصابة جديدة لمخالط، وخلو العيّنات الباقية من الفيروس.

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