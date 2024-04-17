تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 49

سجّلت ليبيا إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس إلى 49 إصابة.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، في بيان، أن المركز المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلّم أمس، 65 عيّنة للكشف عن فيروس كورونا؛ ليتأكد تسجيل إصابة جديدة لمخالط، وخلو العيّنات الباقية من الفيروس.